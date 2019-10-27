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بالصور| احتفال ديوالي ضخم في دبي
يعيش ما يقدر بنحو 3.3 مليون هندي في الإمارات، مما يجعل الإمارات موطنا لأكبر مجتمع هندي للمغتربين في العالم.
في ليلة الخميس، أقام فيستيفال سيتي دبي (بالتعاون مع دبي للسياحة والقنصلية الهندية) حفلة ديوالي ضخمة للاحتفال بالجالية الهندية القوية في دولة الإمارات.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 30000 زائر حضروا الحدث، تميزت الليلة أيضًا بإطلاق أحدث نسخة من معرض Imagine للضوء والليزر والماء، والذي أطلق عليه اسم Hathi’s Garden. وإذا فاتتك الفرصة ، فلا داعي للقلق: سيتم عرض البرنامج حتى 29 نوفمبر.
ويتم عرض Elephant Parade أيضًا حتى 29 نوفمبر، وهو مبادرة عالمية للمشروعات الاجتماعية تقدم أكبر معرض فني في العالم لتماثيل الأفيال المزينة، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع الفنانين والمشاهير. وتنتشر المبادرة حول العالم وتهدف إلى جمع الأموال ونشر الوعي بضرورة الحفاظ على الفيلة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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