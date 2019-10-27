كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ستغير دبي لعبة التجارة الإلكترونية؟

من المتوقع أن ترسل استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية التي أطلقت مؤخراً رسالة قوية للمستثمرين الأجانب بأن دبي عززت مكانتها كمركز عالمي للتجارة الإلكترونية، بينما تساعد اللاعبين الإقليميين على التغلب على العديد من التحديات التي يواجهونها حاليًا.

وقام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لدبي، بإعداد استراتيجية التجارة الإلكترونية في دبي من قبل مجلس دبي للمناطق الحرة، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة دبي، وجمارك دبي واقتصاد دبي.

وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ دبي كمركز عالمي للوجستيات في المنطقة – حيث من المقرر أن يصل سوق التجارة الإلكترونية إلى 12 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023 – من خلال عدد من المبادرات التحفيزية.

وقال الشيخ حمدان “تعد دبي اليوم منصة لكبرى شركات التجارة الإلكترونية العالمية، بفضل بيئة الأعمال المواتية ومرونة الاستثمار، والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى موقعها اللوجستي الاستراتيجي الذي يسهل التجارة الدولية”.

وأضاف “تتصدر دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص قائمة الأسواق الإلكترونية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بفضل المبادرات والبرامج الحكومية الذكية التي اعتمدت التحول الرقمي، كجزء من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “.

بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى زيادة حصتها في السوق من الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها لتصل إلى 24 مليار درهم بحلول عام 2022. وسيتم ذلك عن طريق خفض تكلفة أنشطة التجارة الإلكترونية بنسبة 20 في المائة، وكذلك مراجعة تكلفة التخزين والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والنقل. كما يهدف إلى تقليل الأعمال الورقية اللازمة للتخليص الجمركي، وكذلك الرسوم المفروضة أثناء عبور بوابات المناطق الحرة.

وأشار غاري تاتشر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لقمة البيع بالتجزئة، إلى أن أخبار استراتيجية التجارة الإلكترونية الجديدة يجب ألا تكون مفاجئة. وقال “هذه هي الطريقة التي يتحول بها مشهد البيع بالتجزئة بشكل طبيعي؛ التجارة الإلكترونية أمر أساسي في بناء شبكة من تجار التجزئة الذين لديهم نطاق دولي”.

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وأضاف “يشير الإعلان أيضًا إلى حدوث تغيير أكثر تأثيرًا، وهو التغيير الذي يؤثر على صناعة البيع بالتجزئة على مستوى العالم. وهناك أهمية كبيرة للعلاقة المتبادلة لتجار التجزئة، ليس فقط كيفية تفاعل المستهلكين مع العلامات التجارية، بل أيضاً التعامل مع المستهلكين المتصلين بشكل كبير والتكيف مع التغيير”.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها يورومونيتور إنترناشيونال أن مبيعات التجزئة في جميع أنحاء الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات من المتوقع أن تزيد بأكثر من 24 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع توقع أن تقود الإمارات هذا الاتجاه.

وأوضح البحث أن صناعة البيع بالتجزئة في الإمارات تبلغ قيمتها حالياً 55 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل مطرد إلى 63.8 مليار دولار بحلول عام 2023. وستستمر تجارة التجزئة القائمة على المتاجر في الهيمنة، حيث تمثل 52.7 مليار دولار من إجمالي السوق في الإمارات؛ ومع ذلك، فإن تجارة التجزئة خارج المتجر، والتي تشمل التسوق عبر الإنترنت، البيع المباشر، البيع عبر الهاتف النقال، ووسائل التواصل الاجتماعي والتسوق المنزلي، ستنمو بنسبة 78 في المائة من 2018 إلى 2023.

وكشفت دراسة حديثة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، أنه من المتوقع أن تصل قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 27.2 مليار دولار بحلول عام 2020، أي ضعفي ما كان عليه في عام 2016. ووجدت التقارير أن الإنفاق على التجارة الإلكترونية في الإمارات زاد بنسبة 48 في المائة في عام 2018 مقارنة بعام 2017، بحسب خليج تايمز.