الامارات | تعرف الى قنوات ومراكز دفع المخالفات المرورية المخفضة 50% بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف الى قنوات ومراكز دفع المخالفات المرورية المخفضة 50% بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت القيادة العامة لشرطة الشارقة العديد من القنوات والمراكز التي يستطيع من خلالها أي شخص لديه مخالفات مرورية ونقاط سوداء الدفع عبرها مخالفاته، والاستفادة من قرار خفض قيمة الغرامات المرورية بنسبة 50 % مع إلغاء النقاط المرورية المترتبة على هذه المخالفات.

وتشتمل قائمة القنوات والمراكز المتاحة لتسديد المخالفات والاستفادة من قرار الخفض التي حددتها شرطة الشارقة: مواقع تطبيق الخدمات الذكية، ومنها موقع وزارة الداخلية "moi"، والمواقع الأخرى التابعة للشرطة على مستوى الدولة، كما يمكن سداد المخالفات عن طريق أجهزة "سهل" المتوفرة في المراكز التجارية ومراكز الشرطة المختلفة، وهي (مركز خدمات المرور والترخيص، مركز البحيرة، واسط، الغرب، والصناعية، والذيد بالمنطقة الوسطى، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن بالمنطقة الشرقية، إضافة للأجهزة المتوفرة بالجامعة الأمريكية ومركز المدينة الجامعية) وكذلك من خلال نوافذ الخدمة بمركز خدمات المرور والترخيص بجميع إمارات الدولة.

وأشارت شرطة الشارقة إلى أن قرار الخصم يستمر لمدة (3) أشهر على المخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ ولغاية نهاية شهر يناير ٢٠٢٠، وذلك لحل مشكلة تراكم المخالفات المرورية على كثير من المركبات وعدم تجديدها حتى الآن.

وحثت شرطة الشارقة السائقين الاستفادة من هذا القرار بتسديد المخالفات، وتسوية أوضاعهم القانونية، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملية السير والمرور، لتفادي الوقوع في مثل هذه المخالفات مستقبلاً.