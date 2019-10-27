اعتماد إشهار «المخترعين الإماراتية»

دبي (الاتحاد) اعتمدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع قراراً وزارياً رقم 304 لسنة 2019 بإشهار جمعية المخترعين الإماراتية على أن يكون مقرها الرئيس في دبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل على تعزيز العمل التطوعي في مجال الاختراع ونشر وعي الاختراع والمعرفة، ودعم القدرات الوطنية فيه.

وقال المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية: إن الجمعية تعد إحدى روافد اهتمامات الإمارات بالاختراع والابتكار والذكاء الاصطناعي وبالبحث العلمي، مؤكداً أن أمام الجمعية الوليدة مجموعة من المسؤوليات والتحديات منها إنشاء سجل وطني وجوائز في مجالات الاختراعات المختلفة، ودعم برامج إعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال الاختراعات.

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