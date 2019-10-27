إصلاح طريق حمدان بن محمد في العين

العين (الاتحاد) أعلنت بلدية العين عن الانتهاء من صيانة هبوط كبير في مستوى شارع حمدان بن محمد باتجاه مطار العين الدولي والذي نتج بسبب كسر خط مياه رئيس، وذلك خلال 4 أيام، حيث شملت أعمال الصيانة دفان لطبقات الرمل التي تصل إلى 5 أمتار تحت الطريق، ومن ثم تنفيذ طبقات الرصف التي تبلغ 79 سنتيمترا شملت طبقات التربة وطبقات الإسفلت، وفتح الطريق أمام الحركة المرورية في اليوم الخامس.

وأوضحت بلدية العين أنها استلمت بلاغ هبوط الطريق الاثنين الماضي، حيث تحركت جميع الجهات المعنية لتأمين الموقع، وأعمال الصيانة أجريت وفق أعلى المعايير وبالسرعة والدقة، كما نجحت شركة العين للتوزيع في صيانة الكسر بخط المياه الرئيس وقطره 60 سنتيمترا.

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