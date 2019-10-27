شرطة أبوظبي توعي بمعالجة المشاكل الأسرية

أبوظبي (الاتحاد) نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي محاضرات توعية «مشكلات أسرية وتأثيرها أمنياً» لطلاب المدرسة الفلبينية العالمية، وعدد من العمال بمجمع الفا.

وقال الرائد مقبل العامري رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية إن المحاضرات ركزت على تعزيز الوعي بحقوق الأبناء ومبادئ التربية السليمة، ودور الأسرة في حمايتهم ووقايتهم، وحثهم على إبلاغ والديهم في حال تعرضهم للمخاطر. وأوضح أهمية دور الأسرة في غرس القيم التربوية السليمة المؤثرة على الأبناء وتنشئتهم،، وتوعيتهم وإرشادهم للسلوكيات الإيجابية بما يعزز الأمن الاجتماعي.

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