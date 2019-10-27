281 متدرباً للحالات الطارئة

دبي (الاتحاد) أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية الإدارة العامة للتدريب بالنسبة للهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي، في تطوير العاملين في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية. وتفقد اللواء المري الإدارة العامة للتدريب اطلع على برنامج تأهيل منتسبي شرطة دبي على الإسعافات الأولية وإنعاش القلب، بالإضافة إلى نتائج مشروع الاستجابة الأولى للحالات الطارئة، التي تم فيها تدريب 281 متدرباً في العام الجاري.

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