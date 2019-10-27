بلدية الشارقة تحذر من إيقاف المركبات في الساحات الترابية

الشارقة (الاتحاد)
تنفذ بلدية مدينة الشارقة حملات تفتيشية مستمرة لرصد جميع مشوّهات المظهر العام وجميع الممارسات السلبية في كل مناطق مدينة الشارقة لضمان توفير بيئة مثالية تتماشى مع رؤى وتوجهات الإمارة وتضمن راحة القاطنين والزوّار.
كما باشرت إدارة المواقف العامة بتنظيم حملات لرصد بعض التصرفات السلبية التي يقوم بها عدد من السكان بإيقاف مركباتهم داخل الساحات الترابية المغلقة من خلال الصعود فوق الأرصفة والدخول لها، حيث انتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وعلى الفور باشرت البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوزيع منشورات توعوية على جميع المركبات لتوعية أصحابها بضرورة عدم تكرار هذه التصرفات لما لها من آثار سلبية. وأوضح علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة بأنه تم تنظيم حملة لمنع وقوف المركبات في الساحات الترابية المغلقة، حيث يقوم بعض أصحاب المركبات وخصوصاً المرتفعة أو سيارات الدفع الرباعي بالصعود على الرصيف وركن المركبة داخل الساحة والتي يمنع الوقوف بها.
وبين أن الإدارة قامت بعمل دراسة للساحات، والتأكد من توافر المواقف النظامية الكافية في المناطق سواء كانت الخاضعة للرسوم أو في الساحات الاستثمارية، وعليه تم منع الوقوف في هذه الساحات، وذلك بعد اتباع سلسلة من الإجراءات التنبيهية في المواقع المستهدفة وتوزيع المنشورات على المركبات المتوقفة لمدة أسبوع كامل في فترات مختلفة من اليوم.
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