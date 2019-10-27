تدابير للحد من السلوكيات السلبية في «البر»

الشارقة (الاتحاد)

اتخذت القيادة العامة لشرطة الشارقة العديد من التدابير والإجراءات الأمنية للحد من السلوكيات السلبية في المناطق البرية، والممارسات الخاطئة التي تصدر من قبل بعض الشباب مستخدمي الدراجات النارية والمركبات ذات الدفع الرباعي في منطقتي (البداير والفاية) والتي تؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث، بالإضافة إلى مضايقة وإزعاج الأسر والعائلات من مرتادي تلك المناطق.

وأكد العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، إلى أنه تم وضع غرفة عمليات متحركة وتكثيف الحضور الشرطي، لتعزيز الوجود الأمني في تلك المناطق، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة، بعدم استخدام الدراجات الرباعية والصحراوية في مناطق الفاية، والبداير وما جاورها، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة كالقيادة المتهورة، التي قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وعدم القيام بحركات استعراضية في الشوارع العامة، والكثبان الرملية والتي ينتج عنها وقوع حوادث وإصابات خطيرة قد تؤدي أحيانا بحياتهم، بالإضافــة إلى تزويد المركبات بإضافات تزيد من قوة وسرعــة المركبــة هذا إلى جانب ما تحدثــه من ضجيج وإزعاج للآخرين إلى جانب الإضرار بالبيئة الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأضاف أن تكثيف الوجود الشرطي ونشر الدوريات الأمنية والمرورية في مناطق الفاية، والبداير، يهدف إلى منع استخدام الدراجات الرباعية والصحراوية، بالإضافة إلى منع دخول الدراجات المزودة، والمخالفة، وغير المرخصة، والمركبات أو الدراجات التي يتم استخدامها بصورة تشكل خطراً على سلامة، وحياة قائديها، وسلامة وحياة مستخدمي الطريق، أو التي تسبب الضجيج والإزعاج لمرتادي المناطق البرية، ومنع كافة الممارسات التي تعكر صفو مرتادي هذه المناطق من العائلات، وتتسبب في إفساد متعتهم.

ودعا مدير عام العمليات الشرطية، مرتادي المناطق البرية من أفراد الجمهور والأسر والعائلات، إلى الاستمتاع بوقتهم بعيداً عن المخاطر والسلوكيات السلبية، والتقيد بالتعليمات والتوجيهات المتعلقة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحرص على حماية أنفسهم وأطفالهم، والإبلاغ عن أي ممارسات أوسلوكيات تؤدي إلى إقلاق راحتهم، أو تهدد أمنهم وسلامتهم.