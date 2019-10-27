%50 تخفيضاً لمخالفة «العبور الخاطئ للمشاة» في الشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن مخالفة العبور الخاطئ للمشاة، والتي ترتكب من قبل الأشخاص العابرين للشوارع العامة من غير الأماكن المخصصة للمشاة، تخضع لتخفيض الـ 50%، والذي أقره المجلس التنفيذي بالإمارة الثلاثاء الماضي ويستمر حتى نهاية يناير المقبل.

وقال الزري: «إن مخالفة عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة لعبورهم، هي مخالفة صادرة عن إدارة المرور وتوقع من قبل الدوريات التابعة للشرطة، وهي فورية قدرها 200 درهم، وبالتالي ينطبق عليها قرار تخفيض المخالفات للنصف».

وحث أفراد المجتمع وأصحاب المركبات على ضرورة الاستفادة من القرار وتسديد ما عليهم من مخالفات خلال فترة المهلة، وكذلك استخدام كافة الوسائل التي أوجدتها القيادة لتسهيل عمليه السداد، عبر مواقع تطبيق الخدمات الذكية، ومنها موقع وزارة الداخلية «moi»، والمواقع الأخرى التابعة للشرطة على مستوى الدولة، وعن طريق أجهزة «سهل» المتوافرة في المراكز التجارية ومراكز الشرطة المختلفة، وهي (مركز خدمات المرور والترخيص، مركز البحيرة، واسط، الغرب، والصناعية، والذيد بالمنطقة الوسطى، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن بالمنطقة الشرقية، إضافة للأجهزة المتوفرة بالجامعة الأميركية ومركز المدينة الجامعية) وكذلك من خلال نوافذ الخدمة بمركز خدمات المرور والترخيص بجميع إمارات الدولة.

وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة قد أطلقت حملة، مستمرة طوال العام، تتعلق بـ «سلامة المشاة مسؤوليتنا»، وتهدف من خلالها إلى زيادة الوعي لتكريس سلوكيات العبور الآمن والحد من حوادث الدهس المرورية، وتوعية مستخدمي الطريق من المشاة بضرورة العبور الآمن عبر الأماكن المخصصة لذلك حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.

كما وأنها سبق وخالفت نحو 13 ألف شخص على مدى عدة أشهر في عدد من الشوارع الحيوية بالإمارة الخاصة بالمناطق الداخلية يوجد بها أماكن عبور آمنة، إلا أن المشاة يلجؤون لعبور خاطئ من بعض الأماكن بها، مما يعرضهم لخطر التعرض لحوادث دهس أو إصابات، ومن بينها شوارع إبراهيم المدفع وشوارع المنطقة الصناعية وشارع النهدة.