«إسعاد شرطة دبي» تطلق المدقق السري

دبي (الاتحاد) أطلقت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، فريقاً تقييمياً يحمل مسمى «المدقق السري»، للوقوف على التزام الشركات والجهات التجارية في كافة القطاعات، باتفاقياتهم الموقعة مع «إسعاد»، وضمان تقديم الخصومات والخدمات المميزة لحاملي بطاقة إسعاد.

وانطلق برنامج اليوم الأول للنزول الميداني لفريق «المدقق السري» الذي يستمر لفترة ثلاثة أسابيع، من خلال جولة تسويقية إلى عدد من المحلات التجارية.

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