رئيس البرازيل يزور واحة الكرامة في أبوظبي

أبوظبي (وام)

زار فخامة الرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، أمس، واحة الكرامة في أبوظبي، وذلك في مستهل زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كان في استقباله لدى وصوله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الرئيس بولسونارو مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

رافق فخامته خلال الزيارة، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وحفصة عبدالله محمد شريف العلماء، سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، إلى جانب الوفد المرافق لفخامته الذي ضم كلاً من إرنستو أراوجو، وزير الشؤون الخارجية، وأونيكس لورنزوني، وزير الأركان، وأوسمار تيرا، وزير المواطنة، وماركوس بونتيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاتصالات، وأوغوسطو هيلينو، الوزير رئيس مكتب الأمن المؤسسي، وفرناندو لويسليمو سايقريجا، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، ورودريجو باتشيكو، عضو مجلس الشيوخ، وسيليو فاريا، كبير المستشارين الخاص بالرئيس البرازيلي.

وفي ختام الجولة، دوّن الرئيس بولسونارو كلمة في سجل الزوار، عبّر فيها عن تقديره العميق لتضحيات وبطولات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.