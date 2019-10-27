خالد بن محمد بن زايد يزور ناصر مشبب العتيبي

العين (وام) زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ناصر مشبب العتيبي، وذلك في منزله بمنطقة العين.

ورحب ناصر العتيبي بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، وأعرب عن شكره وتقديره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة لهم.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ما يعكس العلاقة الوثيقة التي تربط بين قيادة دولة الإمارات وشعبها، والقائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي.

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