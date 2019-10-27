سفير البرازيل لـ«الاتحاد»: علاقات البلدين انتقلت إلى مستوى جديد من التعاون

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد فرناندو لويس إجريجا، السفير البرازيلي لدى الدولة، أن زيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى الإمارات تعد نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، مشيراً إلى أن بلاده تركز على زيادة أوجه التعاون مع الإمارات على مختلف الصعد، لاسيما مجالات العلوم والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار؛ نظراً لتطور دولة الإمارات في هذه المجالات.

وقال السفير إجريجا في حوار مع «الاتحاد»: «إن زيارة الرئيس بولسونارو تستهدف زيادة أوجه التعاون بعد أن شهد العام الماضي توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، والآن نحن ننتقل إلى مستوى جديد من التعاون يستند إلى علاقات الصداقة القوية بين البرازيل ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «هذه الزيارة تأتي بعد آخر زيارة رئاسية بعشر سنوات تقريباً، وزيارة لميشيل تامر نائب الرئيس البرازيلي، وذلك يعكس مدى الاهتمام بتطوير آفاق التعاون مع الإمارات التي تربطنا بها شراكة خاصة. كما أن الزيارة هي الأولى للرئيس البرازيلي ليس فقط في منطقة الخليج، بل أيضاً في المنطقة العربية التي تربطنا معها علاقات وطيدة، حيث يعيش أكثر من 15 مليون عربي في البرازيل».

وأشار السفير إلى أن دولة الإمارات لها مكانة خاصة، حيث إنها ثاني أكبر شريك تجاري في المنطقة، وتعيش فيها ثاني أكبر جالية برازيلية، علاوة على توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مختلف مجالات التعاون.

ولفت إلى أن هناك مناقشات سيتم التركيز عليها خلال زيارة الرئيس البرازيلي في مجالات التجارة والزراعة والدفاع، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين في هذا المجال منذ عامين تقريباً، موضحاً أن هناك أيضاً مجالات جديدة، مثل العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيئة.

وأوضح أن هناك مجالات شهدت تعاوناً كبيراً، خلال السنوات الماضية، مثل الثقافة والرياضة، حيث إن هناك أكثر من 600 مدرب جوجيتسو لتدريب هذه الرياضة التي تتمتع بشعبية كبيرة في الإمارات.

وعلى صعيد التبادل التجاري بين البلدين، قال: «إن حجم التجارة الثنائية بين الطرفين وصل إلى 2.6 مليار دولار أميركي في عام 2018، فيما شهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري معاملات تجارية بقيمة ملياري دولار أميركي»، متوقعاً أن ينمو حجم التجارة بين الدولتين في العام الجاري.

وذكر أن فخامة الرئيس البرازيلي سيقوم بافتتاح منتدى الأعمال البرازيلي الإماراتي اليوم في أبوظبي، حيث سيعرض المنتدى فرص الاستثمار في كلا البلدين، بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال برازيلي، وحضور بارز من جانب رجال الأعمال الإماراتيين.

وأضاف أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قام بزيارة مطلع العام الجاري، وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة من أجل تسهيلات للاستثمار، وهذه الاتفاقات في مرحلة التصديق بالبرلمان البرازيلي «الكونجرس»، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في الشهر المقبل.

وأشار إلى أن هناك نحو 30 شركة برازيلية، تعمل بالإمارات، أهمها مصنع لإنتاج الأغذية المصنعة، ويضم 600 عامل، لافتاً إلى أن هناك سعياً لزيادة المجالات التي يمكن الدخول إليها من حيث التعاون بين البلدين في مجال التجارة والأعمال، مثل الزراعة، ولكن التركيز الأكبر على العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث إن دولة الإمارات حققت تقدماً في هذه المجالات.

ولفت إلى أن الجالية البرازيلية في الإمارات يبلغ عددها 10 آلاف مواطن برازيلي، وهي ثاني أكبر جالية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مؤكداً أن عدد رحلات الطيران من الإمارات إلى البرازيل تبلغ رحلتين يومياً، وأن زيادتها أمر تجاري يتوقف على مدى استعداد شركات الطيران.

العلاقات التجارية

قال السفير البرازيلي: «إن قطاعات مثل السكر والدواجن واللحوم وقطع غيار الطائرات، تمثل الصادرات الرئيسة من البرازيل إلى الإمارات، في حين تمثل الأسمدة الزراعية الصادرات الرئيسة من الإمارات للبرازيل»، مشيراً إلى أن البرازيل تعتبر بوابة إلى أميركا اللاتينية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض عدداً من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مثل اتفاقية عام 2018 حول تجنب الازدواج الضريبي وتسهيل الاستثمارات، وتحدث عن الشركات البرازيلية العاملة في الإمارات، متوقعاً أن تدخل المزيد من الشركات البرازيلية إلى السوق الإماراتي قريباً.