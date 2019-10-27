الإمارات والبرازيل.. علاقات راسخة تبني للمستقبل

أحمد عبدالعزيز، وام (أبوظبي)

وصل إلى البلاد، مساء أمس، فخامة الرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، في زيارة رسمية إلى الدولة تبدأ غداً.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة.

ويرافق فخامة الرئيس البرازيلي، وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء والمستشارين.

وترجع علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة بالبرازيل إلى أكثر من 40 عاماً مضت، شهدت خلالها تقارباً على جميع مستويات التعاون بين البلدين، وتتوج بزيارة الرئيس البرازيلي جايبر بولسونارو الذي وصل الدولة مساء أمس في مستهل جولته الخليجية.

ويذكر تاريخ العلاقات بين البلدين أن البرازيل من أوائل الدول التي اعترفت باتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، كما افتتحت سفارتها في أبوظبي قبل 41 عاماً، في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بمرور 45 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وفي مارس الماضي، استقبل الرئيس البرازيلي جايبر بولسونارو، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث تم بحث مسارات العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات والبرازيل، وفرص تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

وفي عام 2018، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.6 مليار دولار أميركي، فيما شهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري معاملات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أميركي، ما يتوقع معه زيادة حجم التجارة بين البلدين في العام الجاري. وذلك يعد مؤشراً مهماً على قوة الروابط بين البلدين والتي بدأت عام 1974، وتطورت بشكل ملحوظ، لاسيما على صعيد العلاقات التجارية وتسهيل حركة الاستثمار.

وفي فبراير من العام 2019، افتتحت الغرفة التجارية العربية البرازيلية أول مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط بإمارة دبي.

ويتجسد تنامي العلاقات بين البلدين مطلع يونيو العام الماضي 2018، حيث أعفت جمهورية البرازيل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حملة جوازات السفر العادية من الحصول على التأشيرة المسبقة، حيث أصبح بإمكانهم السفر إلى أراضي جمهورية البرازيل والبقاء لمدة أقصاها 90 يوماً خلال 12 شهراً.

ويعد قرار الحكومة البرازيلية بإعفاء مواطني الإمارات من التأشيرة المسبقة دليلاً على تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة من حيث الوجهات السياحية وفرص الاستثمار والتجارة.

وشهدت السنوات الماضية زيارات عدة بين كبار مسؤولي البلدين الصديقين، ومن أهم هذه الزيارات التي عكست قوة وتطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أبريل عام 2014 إلى البرازيل، وزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في مارس عام 2017، وزيارة معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع في مايو 2017، وزيارة وفد من وزارة الدفاع الإماراتية لجمهورية البرازيل للمشاركة في المعرض العسكري LAAD في أبريل من العام نفسه، وزيارة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في نوفمبر عام 2014.

كما استقبلت دولة الإمارات عدداً من كبار المسؤولين البرازيليين في نوفمبر عام 2013، وعلى رأسهم فخامة ميشيل تامر، نائب الرئيس البرازيلي آنذاك، وزيارة جواو كارولس ميريليس، وزير الطاقة والتعدين في ساو باولو، للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير 2017، وزيارة الوفد البرلماني البرازيلي للدولة في أكتوبر 2017، وزيارة راؤول جونجمان، وزير الدفاع البرازيلي في ديسمبر عام 2017، بالإضافة إلى زيارة السيناتور فيرناندو كولور، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني لمجلس الشيوخ في أبريل عام 2018.

وتتميز العلاقات الثنائية بأنها تاريخية ومتطورة باستمرار، وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الدولة وجمهورية البرازيل بتاريخ 26 مايو عام 1974، وافتتحت سفارة البرازيل في أبوظبي عام 1978، في حين افتتحت الإمارات سفارتها في برازيليا عام 1991 لتكون أول سفارة للدولة في أميركا الجنوبية، كما تم افتتاح قنصلية الدولة في ساو باولو في أكتوبر 2013.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومن أهمها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والتقني، ومذكرة تفاهم بشأن تقديم خدمات النقل الجوي، ومذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية، ومذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة البورصات والأوراق المالية البرازيلية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة، وأخرى حول الإعفاء المتبادل على دخول الناقلات الجوية العاملة في النقل الجوي الدولي.

شراكة التكنولوجيا والابتكار

ثمة مؤشرات كثيرة على اهتمام البرازيل بالتقارب مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وهي مجالات تسعى البرازيل إلى الاستفادة من الخبرات الإماراتية فيها، حسبما يؤكد مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة البرازيلية.

وفي هذا الصدد، زار كل من وزير البيئة «ريكاردو ساليس»، ووزير العلم والتكنولوجيا والابتكار «ماركوس بونتيس»، الإمارات في وقت سابق من العام الجاري.

وفي وصفه لزيارة الوزيرين إلى الإمارات، أكد نائب رئيس الجمهورية البرازيلي الحالي، الجنرال هاميلتون مورآو، أنها «مسألة تكنولوجية»، موضحاً أن بإمكان بلاده الاستفادة من الحلول الكثيرة التي تمتلكها الإمارات في هذه المجالات وتطبيقها هناك «نظراً لطبيعة التضاريس، خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية».

واعتبر مورآو، أن العلاقات التي تربط البرازيل بالدول العربية عموماً، وبالإمارات على وجه الخصوص، تاريخية وقديمة وليست وليدة ساعتها، مشيراً إلى أن المتحدرين من أصل عربي يشكلون زهاء 6 في المئة من مجموع سكان البرازيل.

وعلى الرغم من قدم العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل، إلا أنها اكتسبت زخماً وازدهاراً منذ بداية الألفية الحالية وخلال السنوات الماضية، مع تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

وتنعكس علاقات الإمارات مع البرازيل أيضاً على نمو علاقاتها مع تكتل «بريكس» الذي يضم كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.