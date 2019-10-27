محمد بن راشد: التعليم العادل هو توفير أفضل تعليم للأطفال ولو كانوا على قمم الجبال

أبوظبي (الاتحاد) قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: إن «التعليم العادل هو أن توفر أفضل تعليم للأطفال ولو كانوا على قمم الجبال».

وأرفق سموه التغريدة بمقطع فيديو حول مشروع منصة «مدرسة» الإلكترونية الذي تنفذه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بشراكة مع الهلال الأحمر في السنغال. وتوفر المنصة 4 حلول ذكية مبتكرة تقدم آلاف الدروس التعليمية باللغة العربية، وتصل إلى الطلاب في ألف قرية نائية بست ولايات في السنغال.

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