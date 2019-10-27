الامارات | «بحبك» تقود آسيوياً للمحكمة بتهمة الإزعاج

شكرا لقرائتكم خبر عن «بحبك» تقود آسيوياً للمحكمة بتهمة الإزعاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة قضية شاب آسيوي متهم بإرسال رسائل غرامية، تنص على كلمة «بحبك»، لفتاة كان على علاقة غرامية معها قبل أن تقطعها نهائياً، واتهمته النيابة العامة بإزعاج المجني عليها من خلال إرسال الرسائل النصية على هاتفها المتحرك، عبر برنامج «واتس أب»، لمدة سنة، من خمسة أرقام مختلفة.

وتفصيلاً، قدمت فتاة شكوى إلى مركز الشرطة، تفيد بإرسال شاب رسائل غرامية إلى هاتفها المتحرك عبر برنامج «واتس أب»، ما تسبب في إزعاجها، حيث تم استدعاء الشاب، وتبين من خلال التحقيقات أنه كان على علاقة غرامية مع الفتاة المجني عليها، وأنها حظرت رقم هاتفه لتفادي استلامها أي رسائل نصية منه، إلا أنه اشترى خمسة أرقام هواتف جديدة لمراسلتها والتواصل معها.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم استمر في إرسال الرسائل إلى المجني عليها لمدة عام، وطلبت المجني عليها من المتهم أكثر من مرة عدم إرسال الرسائل وتركها تعيش حياتها، إلا أنه أصر على إعادة العلاقة معها رغم أنه متزوج ولديه طفل، الأمر الذي تسبب في إزعاجها لمدة سنة، وتقديمها شكوى لدى مركز الشرطة ضده، وتحويل القضية إلى النيابة العامة بتهمة الإزعاج عبر الرسائل النصية، ومنها لمحكمة الجنح التي نظرت القضية.

واعترف المتهم أمام المحكمة بالاتهامات المسندة إليه، وأفاد بأنه يحب المجني عليها، وكان على علاقة معها قبل أن تقطعها، لكنه أصر على الاستمرار معها لأنه يحبها.

وعرضت المحكمة على المتهم صور الرسائل الغرامية التي أرسلها للمجني عليها باللغة الإنجليزية، حيث أقر بصحتها، وأنه مَن أرسلها، وحددت المحكمة الجلسة المقبلة للنطق بالحكم في القضية.