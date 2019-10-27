الامارات | 200 طن حجم إنتاج شواطئ رأس الخيمة من الأسماك يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن 200 طن حجم إنتاج شواطئ رأس الخيمة من الأسماك يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدر رئيس جمعية رأس الخيمة للصيادين، خليفة المهيري، كمية الأسماك التي يتم اصطيادها من شواطى رأس الخيمة بـ200 طن يوميا، «ما يجعلها أكبر وجهة مصدرة للأسماك في الدولة». وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار السمك التي تباع في أسواق الإمارة تعد الأقل مقارنة بالأسواق الأخرى على مستوى الدولة، فضلا عن أنها المصدر الأول لأسواق الإمارات المجاورة، إذ تصدر 75% من الكمية التي يتم اصطيادها».

وأوضح المهيري أن أسعار الأسماك في أسواق رأس الخيمة منخفضة مقارنة مع الأسعار التي تباع بها في الأسواق المجاورة، إذ لا يتجاوز سعر الكيلوغرام من نوعية سمك الصافي، مثلا، 25 درهماً، في حين يصل السعر إلى 35 درهماً في الأسواق المجاورة.

وأضاف أن عدد الصيادين الذين ينزلون إلى البحر، يوميا، في بداية موسم الصيد، في نوفمبر، يراوح ما بين 400 و500 صياد.

وتابع المهيري: «تعتبر شواطىء رأس الخيمة المصدر الأهم لأنواع معينة من الأسماك، تشمل الكنعد، والخباط، والدردمان، والقباب، والقرفة، في موسمها. كما أنها تصدر كميات كبيرة من الهامور، والشعري، والصافي، والينم، والقابض، إضافة إلى أسماك العومة (السردين)، التي يتم صيدها على بُعد ثلاثة كيلومترات من سواحل الإمارة».