الامارات | «الهوية» تعرّف المواطنين بأهداف وقيم «أمّنتك بلادك» إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية» تعرّف المواطنين بأهداف وقيم «أمّنتك بلادك» إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق عمل مبادرة «أمنتك بلادك»، التي تنفذها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بالتعاون مع ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة، الذي يهدف إلى تعريف المواطنين كافة بأهدافها والقيم الرامية إليها.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق مبادرة «أمنتك بلادك» التي تشتمل توزيع «تذكار» على جميع المواليد الجدد من أبناء الدولة، يحمل صورة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مرفقاً برسالة شخصية من صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، يهنئ فيها الوالدين ويرحب بقدوم المولود.

ويقدّم موقع «أمّنتك بلادك» إجابات عن أربعة أسئلة رئيسة حول تلك المبادرة الجديدة، أولها أسباب إطلاقها، إذ أفاد بأنه مع بداية «عام زايد» (2018) وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم تذكار إلى جميع المواليد الجدد من مواطني دولة الإمارات، تحت اسم «أمّنتك بلادك»، موضحاً أن التذكار يحمل في طياته رسالة موجهة من سموه إلى أبنائه، يبارك فيها بقدومهم، ويدعوهم إلى التمسك بالقيم النبيلة والأصيلة لدولة الإمارات، التي كرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويبرز سموه أهمية الأمانة التي سيحملونها على عاتقهم في المستقبل، تجاه أنفسهم ووطنهم، من أجل استكمال مسيرة الوطن.

وتضمّن الموقع رداً على سؤال آخر، حول محتوى التذكار، موضحاً أنه عبارة عن ميدالية تحمل صورة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، موضوعة في صندوق خشبي محفورة عليه عبارة «عيال زايد»، بهدف الاحتفاظ به مدى الحياة واستدامته، كما يحتوي على رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمواليد الجدد من المواطنين، سواء داخل الدولة أو خارجها.

لمن يمنح تذكار «أمّنتك بلادك»؟ ثالث سؤال يجيب عنه موقع المبادرة قائلاً إن هذا التذكار الوطني يتم تقديمه لجميع المواليد الجدد من مواطني الدولة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة، التي انطلقت العام الماضي، ستستمر في تحقيق أهدافها خلال السنوات المقبلة.

Advertisements

وأوضح الموقع في إجابته عن السؤال الرابع والأخير عن المبادرة: أين يتم منح تذكار أمنتك بلادك، أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية هي الجهة المنوط بها تسليم هذا التذكار شخصياً إلى الشخص المخوّل استلام جواز سفر المولود الجديد، في أي فرع من الفروع التابعة للهيئة، التي تقدم خدمة تسليم الجواز.

رسالة محمد بن زايد

تنصّ رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمواليد الجدد على: «ولدي الغالي.. يسرني أن أكون من أوائل المباركين بقدومك في كنف أسرتك الحبيبة، وأنت تبصر النور في رحاب وطنك الغالي، دولة الإمارات، الذي سيقدم لك كل أشكال الاحتضان والدعم والمحبة، وأرجو من الله تعالى أن يكون هذا اليوم بداية طريق مملوء بالسعادة والأمل، معبّد بالعلم والطموح، وحافل بالعمل والإنجازات.

ثق أنك أمل المستقبل، وأنك قادر على أن تصنع مستقبلك ومستقبل أمتك ووطنك بيدك، متمسكاً بهويتك الأصيلة، وقيمك النبيلة، وقبل كل شيء.. فإن الأمانة التي تحملها هي أمانة تجاه نفسك. إن المسؤولية الملقاة على عاتقك كبيرة لتحقيق أحلامك، والجد في عملك، وتثقيف ذاتك، والتعلم من والديك اللذين لا همّ لهما سوى رعايتك وتربيتك ومحبتك، لأنك قرة أعينهما.

أدعو الله تعالى أن تكون سنون عمرك ولحظات حياتك مملوءة بالسعادة والهناء، وأن يبقيك عوناً وسنداً لأهلك، وذخراً وفخراً لوطنك.. مع أطيب أمنياتي وخالص تحياتي.. محمد بن زايد آل نهيان».