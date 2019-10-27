الامارات | تدشين دورية للشرطة السياحية في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين دورية للشرطة السياحية في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، دورية شرطة عجمان السياحية، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بمسيرة شرطة عجمان المتميزة، وسعيها الدائم إلى تعزيز قدرات وإمكانات الدوريات الشرطية، مؤكداً أن قطاع السياحة بات من أهم القطاعات الحيوية التي تدعم تميز الإمارة وسمعتها، وأن إطلاق دورية الشرطة السياحية بادرة متقدمة سيكون لها الصدى الإيجابي والأثر الفعال في دعم السياحة وتعزيز سمعة الإمارة.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي: «إن الشرطة السياحية سيتولى تنفيذ مهامها العنصر النسائي في فترة الدوام الرسمي، وعناصر من رجال الشرطة بعد الدوام الرسمي والفترة المسائية، للعمل على تحقيق الأمن السياحي من خلال إبراز الصورة الإيجابية والمتميزة للشرطة في التعامل مع السياح والزائرين وحسن استقبالهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، إلى جانب استقبال شكاوى واستفسارات وملاحظات السياح في المواقع السياحية والأثرية والفنادق، وأمن المنشآت السياحية والمواقع الدينية والتاريخية والطبيعية، إضافة إلى تعزيز البعد الأمني الذي يُعنى بتوفير الأمن للسائح نفسه وماله وعرضه وحمايته من أي مضايقات يمكن أن يتعرض لها خلال زيارته للإمارة»، وأضاف: «إطلاق دورية الشرطة السياحية خطوة تهدف إلى توفير البيئة السياحية الآمنة والمستدامة للزوار والسائحين، ما يعزز صورة الإمارة كوجهة سياحية، خصوصاً مع تقدم الحركة السياحية وتزايد أعداد السائحين والزوار في الإمارة، وزيادة أعداد المنشآت والمرافق السياحية الحديثة، التي تقدم الخدمة السياحية والترفيهية المتنوعة».