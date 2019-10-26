خالد بن محمد بن زايد يزور ناصر مشبب العتيبي بمنزله في العين

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، السيد ناصر مشبب العتيبي وذلك في منزله بمنطقة العين.

ورحب ناصر العتيبي بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، و أعرب عن شكره و تقديره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة لهم.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ما يعكس العلاقة الوثيقة التي تربط بين قيادة دولة الإمارات وشعبها القائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي.

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