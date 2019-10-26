الرئيس البرازيلي يصل إلى البلاد

وصل إلى البلاد، مساء اليوم، فخامة الرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، في زيارة رسمية إلى الدولة تبدأ غداً.
كان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة.
ويرافق فخامة الرئيس البرازيلي وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء والمستشارين.
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