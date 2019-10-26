محمد بن راشد: التعليم العادل هو أن توفر أفضل تعليم للأطفال ولو كانوا على قمم الجبال

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن "التعليم العادل هو أن توفر أفضل تعليم للأطفال ولو كانوا على قمم الجبال"، على حسب ما جاء في حساب سموه الرسمي على "تويتر".
وأرفق سموه التغريدة بمقطع فيديو يوضح وصول منصة "مدرسة" بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي إلى آلاف الطلاب في ست ولايات بالسنغال.
من خلال مشروع منصة "مدرسة" الإلكترونية في 1000 قرية نائية، توفر المنصة 4 حلول ذكية مبتكرة تقدم آلاف الدروس التعليمية باللغة العربية.
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