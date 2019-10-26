مؤسس مسابقة اكتشاف ملكات جمال فوق الاربعين : هدفنا إسعاد المرأة في اهم مراحل عمرها وعودة زمن "...



يبدأ حاليا الاستعداد لاقامة حدث فني كبير لمسابقه لاختيار ملكه جمال مصر فوق الاربعين Miss Over 40 والذي يقام لاول مره فى مصر والوطن العربى والشرق الاوسط .

قالت نها القاضي مؤسس الحدث Miss Over 40 أن هذه المسابقه هي الاولى من نوعها فى الوطن العربى فلا يوجد من تطرق لهذا الموضوع الهام والعميق فى مرحله مهمه جدا من حياة كل امرأه ( الأنسات والسيدات فوق الأربعين والتى تمثل شريحه كبيره وسوف تهتم المسايقة بهذة الفئة من المتسابقات نفسيا ومعنويا ليدخلن هذه المرحله العمريه المهمه والمميزه ن أجل إسعاد المرأه بعمل في الجزء الاهم من عمرها ليجعلها تشعر باهميتها وقيمتها مما يجعلها تزدهر وتنتج لفيد نفسها واسرتها ومجتمعها وكذلك نهدف للارتقاق بالذوق العام للمرأه المصريه فى الشكل الخارجى والداخلى ورجوع شمل واداء الهانم فى السلوك والشكل والسلام الدخلى في حياة المرأة المصرية مثلما كان الحال في الستينات حتى الثمانينات .

اضافت نها القاضي ان مسابقة " ميس اوفر فورتي " تهدف لتغير صوره المجتمع للمرأة في هذا السن على انها امرأة فى سن اليأس لتصبح الصورة انها انسان متفاعل يحترمه الرجل والمجتمع ككل ويقدره ويستفيد من قدراتها ومواهبها فى كل المجالات .. فكم من الفنانين والكتاب وغيرهم وهناك طبعا نماذج كثيره فى مصر والعالم كله ، يظهر ويشتهر بعد الاربعين ، فهناك الكثيرين لديهم مواهب وقدرات وخبرات من الممكن ان ينهوا حياتهم دون ان يعرفوها او يقدموها ، بسبب انها تعتقد انها خلاص كبرت ومينفعش تعمل حاجه ولا تنمى اى موهبه لديها بسبب المجتمع كيف سيراها .

واختتمت القاضي قائلة تستضيف المسابقة مجموعة كبيرة من خبراء التجميل والموضة واساتذة الطب النفسي والعلاج والروحي وغيرهم من الفنانين والشخصيات العامة واضافت ان الاستعدادات النهائية تجرى على قدم وساق لتحدد مكان وشكل المسابقة النهائية وسيعلن عن كل هذه التفاصيل في مؤتمر صحفي كبير منتصف نوفمبر المقبل للاعلان عن تفاصيل الحدث وشروط التقدم للمسابقة .