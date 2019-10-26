المصارع السعودي منصور متشوق لتحقيق حلمه بالظهور مع هالك هوجان في عرض WWE كراون جول 2019

يواجه نجم WWE السعودي منصور المصارع سيزارو في عرض كراون جول الذي سيقام يوم الخميس 31 أكتوبر في الرياض بالمملكة العربية السعودية على استاد الملك فهد الدولي الذي سيشهد ظهور أسطورة المصارع الحرة هالك هوجان في نفس الليلة.

وقد تحدث المصارع السعودي منصور عن تحقيق حلم حياته من خلال عرضه على نفس الحلبة مع أسطورة المصارعة الحرة هالك هوجان.

وسيظهر هالك هوجان مع فريقه الخماسي الذي سيواجه فريق الأسطورة الاخر ريك فلير و ذلك في النزال المرتقب بين فريقيهما في ليلة كراون جول 2019.

وبهذه المناسبة فقد عبرّ منصور عن مشاعره قائلاً: "لم أكن أعتقد مطلقًا أنني سأشارك في حدث عالمي و ضخم مثل كراون جول مع أسطورة المصارعة الحرة في العالم هالك هوجان ، إنه أمر لا يصدق".

وأضاف قائلاً:"عندما كنت صغيراً ، كنت أنا وأصدقائي كلهم من عشاق المصارعة الحرة التي كنا نتابعها بشغف، وكان هوجان أحد أفضل المصارعين على مستوى العالم وربما الأكثر شهرة فيهم في ذلك الوقت، وستكون فرصة ثمينة بالنسبة لي عند الظهور في حدث كراون جول برفقة أساطير المصارعة أمثال: هوجان وفلير وهم يراقبونني أثناء نزالي مع سيزارو من خلف الكواليس."

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وقد أردف منصور قائلاً: لقد ولدت في الرياض ولا يزال لدي الكثير من أفراد العائلة والأصدقاء الذين يعيشون هناك ، لذلك سيكونوا بالتأكيد في الموعد لتشجيعي"

أما فيما يتعلق بمباراته ضد سيزارو، فقد قال منصور بأنه متشوق جداً لإظهار إماكاناته أمام حشد جماهيري ضخم يضم العديد من أصدقائه وعائلته وأولاد بلده."

لا تزال تذاكر الحدث ، التي تجري في استاد الملك فهد الدولي في الرياض ، متاحة ويمكن شراؤها عبر www.TicketMX.com.