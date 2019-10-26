شراكة بين "بيئة" و"آمبينثيسز إس بي أيه" الإيطالية لإدخال حلول معالجة النفايات الصناعية إلى المنطقة

أعلنت بيئة، الشركة الرائدة في مجال الاستدامة في الشرق الأوسط، عن توقيع اتفاقية لإطلاق مشروع مشترك مع شركة "آمبينثيسز إس بي أيه"، التابعة لمجموعة "جرين هولدينج"، وذلك خلال مشاركتها في معرض "ويتيكس 2019"، وتعتبر الشركة الإيطالية أحد أكبر الخبراء في مجال معالجة النفايات الصناعية ومعالجة التربة، ويأتي هذا المشروع المشترك في إطار مذكرة التفاهم الذي وقعتها الشركتان العام الماضي، والرامية إلى تبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون المحتملة في مجالات البيئة وإدارة النفايات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

يهدف المشروع المشترك إلى التصدي لتحديات معالجة النفايات الصناعية الصلبة؛ النفايات الخطرة؛ معالجة التربة والمياه الجوفية؛ والنفايات المشعة، إذ أسفر النمو الاقتصادي في المنطقة عن ظهور ثغرات جديدة في معالجة أنواع معينة من النفايات، وسيسهم المشروع المشترك في مواكبة هذه المتطلبات عبر حلول مبتكرة وسهلة التطبيق.

وقّع اتفاقية المشروع المشترك سعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة؛ وجيوفاني بوزيتي، رئيس مجلس إدارة شركة "آمبينثيسز إس بي أيه"، وذلك على هامش معرض ويتيكس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في دبي، دولة الإمارات، بحضور سعادة نيكولا لينر، سفير إيطاليا في دولة الإمارات؛ وسعادة فالنتينا سيتا، القنصل العام لإيطاليا في دبي.

بدوره، قال سعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: "تعتبر بيئة من الشركات الرائدة إقليمياً في مجال إدارة النفايات، وتسهم شراكتنا الاستراتيجية مع واحدة من أكبر الخبراء الأوروبيين في مجال معالجة النفايات الصناعية، في توسيع نطاق عملياتنا وتأثيرنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل معهم لإثراء هذه الشراكة وتعزيز سبل التعاون المشترك لتحقيق الاستفادة الجماعية لكلا الشركتين، ومن ثم خلق تأثير إيجابي ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا على حد سواء".

وأضاف: "تنطوي أهدافنا على توسيع عملياتنا في المنطقة والوصول لهدف إبعاد النفايات عن المكبات بشكل كامل، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستلعب دوراً بارزاً في دفع جهودنا لتحقيق طموحاتنا".

ومن جانبه، قال جيوفاني بوزيتي، رئيس مجلس إدارة شركة "آمبينثيسز إس بي أيه": "يشكل المشروع المشترك مع بيئة، الشركة الرائدة في مجال الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، علامة بارزة بالنسبة لنا، حيث تمثل خطوة لتوسعنا خارج أوروبا وفي الأسواق الدولية، ونحن فخورون بهذه الشراكة".

وأضاف: "من خلال هذه الشراكة، سيتبادل عمالقة الاستدامة المعرفة الفنية والخبرات، في مجال الحفاظ على البيئة وخلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة".

يذكر أن شركة بيئة قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "آمبينثيسز إس بي أيه" في شهر يونيو 2018 في الشارقة، وذلك بهدف استكشاف سبل تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات البيئة وقطاع النفايات في دولة الإمارات وإيطاليا، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الأوسع مع إنشاء إطار يحفز الاقتصاد الدائري وخلق مستقبل أكثر استدامة.

وتجسد الشراكة مع "آمبينثيسز إس بي أيه" التزام "بيئة" بالعمل مع أفضل الشركاء في مجالها للتصدي للتحديات البيئية التي تواجه دولة الإمارات، وسابقاً، تعاونت "بيئة" مع مجموعة "جرين هولدينج" لتأسيس الشركة الرائدة لمعالجة النفايات الطبية "وقاية"، انطلاقاً من جهودها لإيجاد حلول للتحديات المتعلقة بمعالجة النفايات الطبية الخطرة.

كما أسست "بيئة" مرافقها الخاصة لإعادة التدوير وفق أحدث التقنيات في مركز إدارة النفايات في منطقة الصجعة بالشارقة، والتي تضم مرافق مخلفات الورق والبلاستيك والإطارات والمطاط والمركبات والمعادن والنفايات الصناعية السائلة ومخلفات البناء والهدم، وبفضل الارتفاع الملحوظ في معدلات استعادة المواد، ضاعفت هذه المرافق مستويات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في الشارقة إلى ثلاثة أضعاف خلال أقل من 10 سنوات، حتى وصلت حالياً 76٪. ومع الانتهاء من إنشاء محطة تحويل النفايات إلى طاقة بحلول عام 2021، ستتمكن الشارقة من تحقيق هدفها كأول مدينة خالية بالكامل من النفايات في منطقة الشرق الأوسط.