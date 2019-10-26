سامانا جولف أفينيو العاملة في مجال تصاميم المنتجعات تحصد جائزة الابتكار في التصميم

فازت سامانا جولف أفينيو العاملة على تصاميم المنتجعات من خلال شركة سامانا للتطوير العقاري بجائزة الابتكار في التصميم ضمن النسخة الثانية من جوائز الشرق الأوسط للتصميم لعام 2019، والتي عقدت في 23 أكتوبر في فندق سوفيتيل ذا بالم، بدبي، وتأتي هذه الجائزة في الوقت الذي تتحول فيه العقارات في دبي إلى مساكن لقضاء العطلات لاستيعاب التدفقات الهائلة عليها والتي تصل إلى 25 مليون زائر وسائح من 192 دولة في معرض إكسبو 2020، حيث يبعد 15 دقيقة فقط بالسيارة عن مشروع سامانا جولف أفينيو الواقع في مدينة دبي للاستوديوهات.

كشفت شركة سامانا للتطوير العقاري، الجناح العقاري لمجموعة سامانا التي تتخذ من دبي مقراً لها، أنها تعكف حاليًا على وضع مفاهيم أكثر تميزًا تضفي الشعور بالمتعة والفخامة على حياة سكان دبي وبأسعار معقولة، ويشتمل المشروع على 250 استوديو فاخر وشقة مكونة من غرفة أو غرفتي نوم بالإضافة إلى مسابح خاصة والكثير من منافذ البيع بالتجزئة.

يدور النهج المتبع في شركة سامانا للتطوير العقاري حول إنشاء مجتمعات مستدامة تتمتع بحياة سعيدة وصحية، وهذا النهج مستوحى من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن هذه الرؤية تضع هذه المدينة الصاخبة ضمن أكثر الوجهات السياحية المفضلة في العالم. وقال آلان جيمس جامون، المدير العام في شركة سامانا للتطوير العقاري، "إن هذا المجتمع ليس مجرد مجتمعًا تم إنشاؤه وفق تصاميم المنتجعات، بل إننا نعمل على توفير أسلوب حياة مستدام".

وفي معرض تهنئته للجهات المنظمة على حفل توزيع الجوائز المتميز والحكام على جهودهم المبذولة في اختيار الأفضل من بيننا، أضاف آلان: "إن حدث التكريم اليوم يعد بمثابة تقدير للنهج المتبع في شركة سامانا للتطوير العقاري، حيث يهدف إلى تحقيق الاستدامة وتقديم أفضل الممارسات مع مراعاة تنفيذ المشروع بسرعة وتسليمه قبل الموعد المحدد".

من بين إجمالي عدد المشاركين البالغ 350 مشاركًا وستة منافسين يعملون على التصميم المبتكر، تلخصت الميزات الرئيسية التي نقلت مشروع سامانا جولف أفينيو إلى الصدارة في عدم تشابه تصاميم المنازل وتوفير حياة فاخرة بتكلفة معقولة ومراعاة الجودة واستخدام تقنيات المنزل الذكي وإنشاء صالة رياضية داخلية وخارجية وملعب جولف صغير، بالإضافة إلى المساحات الخارجية وحمامات السباحة الخاصة، كما يقع المشروع بالقرب من خمسة ملاعب جولف دولية وطريق الشيخ محمد بن زايد السريع وطريق الخيل السريع ويبعد عن مطار دبي الدولي 25 دقيقة بالسيارة وعلى مقربة من المدارس والمستشفيات الدولية ومدينة دبي الرياضية. ويتميز السطح الترفيهي المصمم على طراز المنتجعات من فئة الخمس نجوم باحتوائه على حمام سباحة كبير وشلالات مائية وأماكن مخصصة لتناول المشروبات على حمام السباحة، فضلاً عن توفير خدمات الأمن على مدار 24 ساعة وخدمات الاستقبال والإرشاد للملاك للاستمتاع بتجربة لا تُنسى.

وحازت شركة سامانا للتطوير العقاري أيضًا على جوائز لمشروعي سامانا جرينز وسامانا هيلز، حيث يقع كلا المشروعين في منطقة أرجان القريبة من حديقة دبي المعجزة.

أثناء تكريم شركة سامانا للتطوير العقاري، قال وسام يونان، الرئيس التنفيذي لشركة بي إن سي للنشر: "إن حفل جوائز الشرق الأوسط للتصميم لعام 2019 يدور حول الاحتفال بالإبداع الذي يقدمه قطاع البناء والتصميم في المنطقة، وتقدم الجوائز إلى أفضل المصممين والمهندسين المعماريين والمشروعات والشركات العاملة على التصاميم، وسوف نستمر في دعم المشاريع التي تأتي في الصدارة".