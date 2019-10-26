كوفي بلانيت تطلق مجموعة جديدة للقهوة المثلجة : كولد برو نيترو

تطلق شركة كوفي بلانيت، الشركة الرائدة للقهوى بالشرق الأوسط المجموعة الجديدة للقهوة المثلجة. وتتوفر المشروبات الجديدة للشركة الحاصلة على شهادة أيزو الآن حصريا على موقع كيبسونز، ومتاحة للطلب عبر Coffeeplanet.com.

إبتداءآ من أكتوبر 2019، سيحصل العملاء على الإمكانية الحصرية لشراء مجموعة القهوة المثلجة الجديدة من خلال الموقع الالكتروني لـ كوفي بلانيت أو بواسطة كيبسونز. وتُتاح فرصة تذوق المشروبات الجديدة في معرض الشرق الأوسط للألعاب، ومن المخطط طرح المجموعة في المتاجر ابتداءً من 17 نوفمبر في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

من المؤكد أن مجموعة القهوة المثلجة الجديدة التي تضم ثلاث نكهات لذيذة من بن أرابيكا 100٪ – قهوة سوداء، ولاتيه، وفانيليا لاتيه - ستكون المشروب المفضل الجديد لأولئك الذين هم دائماً على عجلة. وستتوفر هذه المشروبات في معظم المتاجر الكبرى اعتباراً من 17 نوفمبر. ويمكن لمحبي القهوة أن يكونوا أول من يتذوق المجموعة الجديدة للعلامة التجارية في معرض الشرق الأوسط للألعاب في الفترة الممتدة بين 24 و26 أكتوبر 2019. وبصفتها راعٍ رئيسي للمهرجان السنوي للألعاب، سيكون لـ كوفي بلانيت منصة خاصة مع تشكيلة متنوعة من الجوائز والهدايا، من بينها بلاي‌ ستيشن 4، وقسائم من كيبسونز، ومجموعة من بضائع كوفي بلانيت.

يمكن تناول مجموعة القهوة المثلجة الجديدة لأكبر شركة محلية لتحميص القهوة في المنطقة كوفي بلانت، كمشروبات منعشة للطاقة. وتحتوي كل عبوة من هذه المشروبات على 38 سعرة حرارية فقط، ما يجعلها الدافع المثالي للكافيين لأي شخص يريد تناول مشروب غازي خالٍ من السكر المضاف دون الشعور بالذنب.

على مر السنين، نمت سوق المشروبات الباردة العالمية بشكل كبير، فأصبحت أمريكا الشمالية أكبر منتج ومستهلك لمنتجات المشروبات الباردة. أما في الشرق الأوسط، يتم التركيز على هذه الصناعة التي تدر ملايين الدولارات من خلال الأنواع التي لا حصر لها من خيارات القهوة الجاهزة للشرب المتوفرة حالياً في المنطقة. وسيكون هذا المنتج الأول من نوعه الذي يُطرح في السوق في الشرق الأوسط، مع القهوة بالحليب المثلجة بالنيتروجين والمتاحة بسهولة للمستهلكين أثناء التنقل.

وفي هذا السياق، قال روبرتس جونز، المدير الإداري في كوفي بلانيت "إن مجموعة القهوة المثلجة الجديدة هي المشروع اللامع لشركة بلانيت كوفي في سوق المشروبات الجاهزة. إذ يفضل المستهلكون حالياً القهوة الجاهزة للشرب أكثر من القهوة التي يعدونها، وكجزء من مقاربتنا البناءة، انتهزنا الفرصة لطرح هذا المنتج. ويبدي المستهلكون اهتماماً متزايداً بالمشروبات الصحية، حيث ينمو الطلب على القهوة العضوية وغير المعدلة وراثياً، الأمر الذي يجعلنا ندرس منتجاتنا أكثر قبل طرحها. "

من خلال قهوة أرابيكا 100٪ المميزة، تتيح مجموعة القهوة المثلجة الجديدة من كوفي بلانيت للعملاء فرصة الاستمتاع بالقهوة الغنية والعالية الجودة التي تعززها ميزة عنصر النيتروجين المضغوط في كل عبوة، مما يعطيها قواماً شديد النعومة وسطح رغوي.