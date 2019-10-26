نادي "إلس" يطلق خيارات العضوية الجديدة استعداداً لافتتاح التوسعة الجديدة



أعلن نادي "إلس" للجولف في مدينة دبي الرياضية عن إطلاق مجموعة من خيارات العضوية الجديدة المغرية ليستمتع محبو رياضة الجولف والاستجمام برفقة عائلاتهم وأصدقائهم خلال العام الجديد، وذلك مع اقتراب افتتاح التوسعة الجديدة للنادي التي تتميز بتصميمها الريفي المستوحى من أسلوب المنتجعات.

وسيشمل النادي الترفيهي المطوّر، والذي يقع في قلب مدينة دبي الرياضية، مسبحاً على غرار مسابح المنتجعات مع قسم مخصص للسباحة الرياضية يمتد على طول 25 متراً ومسبح مخصص للأطفال، إضافة إلى نادٍ رياضي بطابع أنيق يضم مساحات داخلية وخارجية واسعة من أجل مختلف أنواع التمارين والتدريبات، كما سيحتضن النادي إضافات جديدة مميزة تتمثل في مطعم وصالون ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال.

يُذكر أنّ نادي "إلس" يعتبر واحدًا من أفخر وجهات الجولف في الشرق الأوسط، ويضم ملعب جولف مؤلف من 18 حفرة، جرى تصميمه وفق لمسات جمالية راقية من قبل "إرني إلس"، وتشرف على إدارته شركة "ترون"، العالمية الرائدة والمتخصصة في إدارة منشآت الجولف، كما سيقدم المطعمان من فئة الخمس نجوم "ذا بيج إيزي" و"261" المتواجدان حالياُ في النادي، قائمة جديدة بالكامل لتتناسب مع التوسعة الجديدة.

وفي معرض تعليقه، قال مارك تشابلسكي مدير القسم العالمي لشركة "ترون": "تشكل المرافق الترفيهية الجديدة إضافة مثالية إلى المستوى العالمي الفاخر الذي يقدمه نادي "إلس"، إذ يمكن للأعضاء الاستمتاع بأفضل تجارب الخمس نجوم داخل ملعب الجولف وخارجه ضمن مرافق جديدة تماماً تساعد لاعبي الجولف على الاسترخاء بعد اللعب، وتناول الطعام مع الأصدقاء أو قضاء الوقت برفقة العائلة".

وأضاف تشابلسكي: "نهدف من خلال هذه التوسعة إلى توفير تجربة استثنائية لجميع الزوار، ولذلك سنقدم للزوار من غير اللاعبين، الحصول على خيارات عضوية اجتماعية تتيح لهم الاستمتاع بالمطاعم والمسبح ومنشآت اللياقة الجديدة والمميزة".

وسيقدم نادي "إلس" إلى جانب استمتاع أعضاء نادي الجولف بمنشآت النادي الجديدة الموسعة، عدداً من خيارات العضوية الاجتماعية الجديدة للضيوف للاستمتاع بالوجهة الترفيهية الفاخرة الجديدة من خلال توفير خيارات الاشتراك لمدة 3 أو 6 أو 12 شهراً. كما سيستمتع سكان دبي بتجربة جديدة من تناول الطعام والمشروبات ضمن منشآت حديثة جذابة تتضمن مطعماً وركن مشروبات وتراسات ومسبح مع ركن مشروبات مخصص له، على أن تكون جميعها جاهزة لبدء استقبال زوارها خلال موسم احتفالات برأس السنة.

ويواصل نادي "إلس" تشغيل مرافقه الحائزة على الجوائز طوال فترة أعمال التوسعة المقررة. للمزيد من المعلومات والاستفسار حول خيارات العضوية، تفضلوا بزيارتنا على https://elsclubdubai.com/ أو مراسلتنا عبر [email protected]