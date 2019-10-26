تعاون ميداني بين اسعاف دبي والاسعاف الوطني لإسعاف و إنقاذ مصابي حادث تدهور حافلة في شارع الإمارات*



استجابت طواقم الإسعاف الوطني ومؤسسة دبي لخدمات الاسعاف مساء الأربعاء الماضي لحادث تدهور حافلة لنقل عمال على شارع الإمارات باتجاه إمارة الشارقة، نتج عنه *20* إصابة من ضمنها واحدة بليغة اضافة الى 4 حالات متوسطة و *15* حالة بسيطة.

وتفصيلا، فور استلام البلاغ أرسلت غرفة عمليات الاسعاف الوطني 6 سيارات إسعاف ومركبتين مستجيب أول ومركبة الاستجابة للحوادث المتطورة إلى مكان الحادث في الوقت الذي تم طلب الدعم والإسناد من إسعاف دبي بكون موقع الحدث يعتبر منطقة اختصاص للإسعاف الوطني وعلى ضوء ذلك توجهت 6 مركبات إسعاف من إسعاف دبي من ضمنها باص الكوارث ومركبة العناية الفائقة الى مكان الحادث لتقديم الدعم. واشترك المسعفون جميعا عاملين جنبًا الى جنب في إسعاف ونقل المصابين، حيث تولت مركبات الإسعاف الوطني نقل الحالة البليغة الى مستشفى القاسمي بالشارقة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ونقل الأربعة الحالات المتوسطة وإثنين من الحالات البسيطة الى مستشفى الكويتي بالشارقة، بينما تم نقل ثلاث عشر حالات بسيطة من قبل مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف بواسطة باص الكوارث التابع لها الى مستشفى الكويت بدبي.

وتم تفعيل خطة حوادث النقل البرية لإدارة الحدث من منظور الأزمات والكوارث، في إطار اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين مطلع العام الحالي، والتي شكلت تعاونا للاستجابة للأخطار المحددة والتي تنتج عنها إصابات متعددة، والتي بموجبها يعمل الطرفان ضمن آليات استجابة ودعم والإسناد للبلاغات المشتركة بين مناطق إختصاص الطرفين (دبي والمناطق الشمالية) ونقل الحالات الطارئة والبليغة الى المستشفيات الأقرب بغض النظر عن النطاقات الجغرافية، تعزيزا لسلامة وأمن المجتمع والحفاظ على أكبر عدد من الأرواح.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سعادة خليفة الدراي أن تدهور الحافلة والإصابات التي نتجت عنه تطلبت التعاون والتنسيق مع شركائنا في الاسعاف الوطني لمساندتهم وتوفير الخدمات المناسبة في الوقت المناسب تفعيلا لآلية الاستجابة للبلاغات في مناطق عمل أو اختصاص كل منا والتركيز على طريقة التواصل لطلب الدعم في البلاغات المشتركة بين دبي والمناطق الشمالية ونقل الحالات الطارئة والبليغة الى المستشفيات الأقرب حيث تم تفعيل 6 من مختلف وحدات الإسعاف من ضمنها مركبة العناية الفائقة والمستجيب وباص الكوارث والمناوب.

ومن جانبه قال أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني: "إن التنسيق بين الإسعاف الوطني ومؤسسة دبي لخدمات الاسعاف على هذا المستوى في الاستجابة السريعة لحادث بهذا الحجم شكل فارقا في سرعة ونوعية الاستجابة، وأتى هذا التعاون وفق أعلى معايير الخدمة الإسعافية، بما يعكس الرسالة الإنسانية للمؤسستين وينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع وفق اعلى معايير الخدمة تحقيقا للصالح العام."