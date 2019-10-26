قطاع الفنادق بأبوظبي يشهد أداءً قوياً بينما يظهر القطاع السكني في دبي علامات الاستقرار

أصدرت جيه إل إل شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة في العالم، تقرير "سوق الإمارات في الربع الثالث 2019"، والذي أشارت نتائجه إلى أن سوق الفنادق في أبوظبي سجل مستويات أداء إيجابية خلال الربع الثالث من عام 2019، وذلك بسبب المبادرات الحكومية في الإمارة والرامية إلى تعزيز وتنشيط حركة السياحة.

وبحسب التقرير، حافظ القطاع السكني في دبي على استقراره نسبيًا مقارنة بالربع الثالث، في حين سجلت قطاعات المكاتب، وتجارة التجزئة وأسواق الفنادق المزيد من الانخفاضات في الأداء خلال الفترة ذاتها.

ويشير التقرير إلى أن هذه النتائج الإيجابية في أبوظبي تعود لمواصلة تركيز حكومة الإمارة على زيادة أعداد الزوار وتعزيز محفظة الاستثمارات في قطاع السياحة، عبر تنظيم سلسلةٍ من الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الترويجية رفيعة المستوى خلال الربع الثالث من العام الجاري.

كما أسهم "أسبوع أبوظبي للتحدي"، الذي تخلله منافسات العرض النهائي "يو إف سي"، في لعب دور محوري في تعزيز الوعي العالمي بإمارة أبوظبي والترويج لاستقطاب المزيد من الزوار، خاصةً بفضل الفعاليات الترفيهية التي ركزت على الصحة واللياقة البدنية، كما شهدت أبوظبي زيادة كبيرة في عدد الزوار الصينيين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انعقاد مؤتمر "ملتقى الصين" السنوي في العاصمة.

وارتفعت معدلات الإشغال الفندقي بواقع 100 نقطة أساس، بما يمثل زيادة بنسبة 71٪ حتى شهر أغسطس 2019، بينما ارتفع متوسط السعر اليومي بنسبة 8٪ مقارنةً بالفترة من العام الماضي ليبلغ 113 دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات للغرفة الفندقية المتاحة في أبوظبي بنسبة 9% خلال فترة الربع الثالث، لتبلغ 80 دولاراً.

بهذه المناسبة، قال بيتر ستيبينجز رئيس مكتب جيه إل إل في أبوظبي: "إن تقديم الفعاليات والمبادرات الجديدة، بالإضافة إلى التركيز على الأسواق العالمية الرئيسية والتصميم على توليد أعمال إضافية من داخل الإمارات العربية المتحدة، يعزز استراتيجية أبوظبي للسياحة".

وأضاف ستيبينجز: "يواصل سوق الفنادق في أبوظبي تسجيل مستويات أداءٍ صحية، ونتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يستمر الأداء القوي لقطاع الفنادق في الإمارة خلال الربع الأخير من العام، لا سيما مع الاستعداد لإطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، كما نتوقع أن يكتسب قطاع السياحة في المدينة زخماً إضافياً بفضل الأحداث والفعاليات الحكومية الأخرى المخطط لتنظيمها خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري".

على الرغم من المبادرات المتعددة لدعم سوق الفنادق من خلال زيادة جاذبية المدينة كوجهة سياحية، سجل سوق الفنادق في دبي تراجعًا في الأداء خلال الربع الثالث من العام، مع انخفاض معدل النمو بنسبة 13٪ مقارنة بالعام الماضي، ويشير تقرير شركة جيه إل إل إلى أن سوق الفنادق في دبي سيشهد تدفقات قوية من الزوار قبيل وأثناء انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي الذي ستنطلق فعالياته خلال العام المقبل والذي سيلقى اهتماماً دولياً واسع النطاق، كما سيسهم في رفع أداء سوق الفنادق في الإمارة.

كما يتوقع تقرير جيه إل إل أن يحقق سوق العقارات السكنية في دبي مزيداً من الاستقرار خلال الربع الثالث من العام، حيث أظهر السوق بوادر استقرار واعدة، بعد أن سجل انخفاضاً هامشياً بنسبة 1٪ فقط بالنسبة لكلٍ من إيجارات الشقق والفلل وأسعار البيع، بالتوازي مع ارتفاع أسعار بيع الشقق بنسبة 1٪ خلال نفس الفترة. وبحسب التقرير، فإن الأسعار والإيجارات في سوق العقارات السكنية بدبي ستحافظ على استقرارها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

من ناحيةٍ أخرى، حافظت الإيجارات في قطاع التجزئة بدبي على استقرارها خلال الربع الثالث، ولكنها تراجعت بشكلٍ طفيف في جميع فئات مراكز التسوق مقارنة بالعام الماضي. وتشير التقديرات إلى أن عدد المساحات الشاغرة في السوق ارتفع إلى 19٪ في الربع الثالث 2019 مقارنة مع 16٪ في نفس الفترة من العام الماضي. كما تتوقع جيه إل إل أن تبقى الإيجارات تحت نفس الضغوطات خلال العام المقبل، في ضوء مستوى المعروض المتوقع، وتطوّر أذواق المستهلكين والانتشار السريع للتقنيات المبتكرة.

هذا وأكدت جيه إل إل من خلال تقرير "إعادة تعريف لوجستيات التجزئة- تجربة دبي" الذي أصدرته مؤخراً، أن دبي تتمتع بإمكانات تؤهلها للاستفادة من الديناميكيات سريعة التغيير لقطاع تجارة التجزئة، بما يشمل مفاهيم التجارة الإلكترونية المتنامية والتقنيات المبتكرة الجديدة وأذواق المستهلكين المتطورة. وأظهر التقرير سعي متاجر التجزئة لمواجهة التحدي المتمثل في تلبية الطلب المتزايد على التوصيل عبر الإنترنت، مع موازنة زيادة المعروض من المساحات التقليدية للبيع بالتجزئة.

لمزيد من المعلومات حول القطاعات التجارية والسكنية والتجزئة والفنادق في دولة الإمارات، يرجى الاطلاع على التقرير المرفق