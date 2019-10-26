الامارات | لقطة سيلفي تودي بحياة فتاة من الطابق ١٧ في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة سيلفي تودي بحياة فتاة من الطابق ١٧ في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت فتاة آسيوية ( ١٦ عاما ) اليوم مصرعها بعد ان سقطت من قمة أحد الابراج في شارع الشيخ زايد من الطابق ١٧ أثناء محاولة التقاط صورة لنفسها "سيلفي" وهي جالسة على حافة شرفة الشقة التي كانت تقطنها مع أسرتها.

وأفاد مدير إدارة الاعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل القاسم ان الفتاة كانت تحاول تصوير نفسها في لقطة (سيلفي ) وهي تقف فوق كرسي على حافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة، محاولة التقاط خلفية المنظر الخارجي العلوي في الطابق ال١٧، فاختل توازنها بطريقة مفاجأة على حد وصف أختها التي شاهدت الحادث، ما أدى لانزلاقها من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه وسقوطها من الأعلى بينما سقط الهاتف في الشرفة بشكل دراماتيكي مثير للغاية حيث فارقت الحياة في نفس اللحظة.

وأكد القاسم على ضرورة توخي الحيطة واخذ الحذر من هكذا تصرفات والى ضرورة مراقبة الآباء لتصرفات الأبناء ، و اضاف العقيد فيصل في أغلب الأحيان اعتدنا على تنبيه سائقي السيارات من خطورة استخدام الموبايل اثناء السواقة اما اليوم فإننا بصدد حادثة مختلفة و مؤسفة أخرى بسبب الموبايل أيضا، حيث كانت ضحيتها فتاة لم تتجاوز عمرها ١٦ ربيعا بسبب لقطة سيلفي.