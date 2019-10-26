الامارات | قرقاش يترأس وفد الدولة إلى القمة 18 لحركة عدم الانحياز

شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يترأس وفد الدولة إلى القمة 18 لحركة عدم الانحياز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة إلى القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز، التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية "باكو".

وأكدت كلمة الإمارات أمام الاجتماع على "أهمية التمسك بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه عالمنا اليوم والعمل على دعم كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة في إقامة عالم آمن ومستقر".

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واستعرض قرقاش خلال الكلمة جهود دولة الامارات في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك من خلال إيمان الدولة الراسخ بالالتزام بالطرق السلمية لحل المنازعات الدولية.

كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في البيان الذي ألقاه في القمة على أنّ "القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط ملف مهم ومركزي" لحركة عد الانحياز، وشدّد على أهمية التوصل إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية مبني على حل الدولتين.

يشار إلى أنّ القمة، التى تنطلق أعمالها اليوم الجمعة وتدوم يومين، تنعقد تحت عنوان "التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر" وتشارك فيها 158 دولة ومنظمة دولية.

وستتبنى القمة ثلاث وثائق هي البيان الختامي، وإعلان باكو، وإعلاناً حول فلسطين.