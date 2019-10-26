الأرصاد: تحول الحالة المدارية في بحر العرب إلى إعصار من الدرجة الأولى

قال المركز الوطني للأرصاد إن العاصفة المدارية في شرق بحر العرب تحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 70.0 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 140 - 150 كم/س يصاحبه سحب ركامية ممطرة، مجدداً التأكيد على عدم وجود أي تأثير مباشر له على الدولة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وتوقع المركز - في تقرير له عن الحالة المدارية " كيار " في بحر العرب - تحرك الإعصار المداري باتجاه غرب - شمال غرب إلى وسط بحر العرب، وتعمقه إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية حيث تقدر سرعة الرياح حول مركزه 170 - 180 كم/س خلال الـ 24 ساعة القادمة.
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