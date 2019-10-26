جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تتلقى أكثر من 3 آلاف طلب التحاق

شهدت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، إقبالاً قوياً من الخريجين حول العالم فور إطلاقها، حيث بدأ 3،200 طالب بتقديم طلبات الالتحاق، بمن فيهم 1،681 طالباً محتملاً شارفوا على استكمال طلباتهم، واستكمل 234 طالباً تقديم طلباتهم في غضون أسبوع واحد فقط منذ إطلاق الجامعة في 16 أكتوبر 2019.

وتأتي النسبة العظمى من الطلبات من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والجزائر، ومصر، والهند، والصين.

وحول هذا الاهتمام الكبير، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: الاهتمام الكبير بالتسجيل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يعد مؤشراً مشجعاً خاصة أنه يأتي في وقت قياسي ومن مختلف أنحاء العالم، ويؤكد هذا الإقبال الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة حول أهمية الاستثمار في الإنسان وتمكينه بالعلم والمعرفة لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه العالم، ومواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والتعليم العالي.

من جانبه؛ قال البروفيسور السير مايكل برادي، الرئيس المؤقت لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: يسعدنا أن نشهد هذا الاهتمام القوي من الطلاب بمجرد الإعلان عن إطلاق الجامعة، الأمر الذي يؤكد مجدداً على صحة قناعتنا بأهمية تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كأول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، وستكرس الجامعة جهودها لتدريب رواد المستقبل في هذا المجال، إلى جانب تعزيز دورها كهيئة عالمية المستوى في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي.

وستقدم الجامعة برامج ماجستير العلوم، والدكتوراه في المجالات الرئيسية للذكاء الاصطناعي التي تشمل: تعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية، كما سيكون هناك تعاون مع واضعي السياسات والشركات من جميع أنحاء العالم حتى يتم تسخير الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول كقوة قادرة على إحداث تحول إيجابي.

وستقدم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لجميع الطلبة المقبولين منحة دراسية كاملة، بالإضافة إلى مجموعة مزايا مثل مكافأة شهرية والتأمين الصحي والإقامة والسكن، وستعمل الجامعة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لتأمين التدريب للطلبة ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل.

ويمكن للطلبة الخريجين التقدم إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عبر موقع الجامعة الإلكتروني .. وستباشر الدفعة الأولى برامجها الدراسية في حرم الجامعة بمدينة مصدر في سبتمبر 2020.

وفيما يلي متطلبات القبول في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي:- برامج الماجستير: متطلبات الشهادة الجامعية: شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.

متطلبات كشف الدرجات: أن يكون الطالب ضمن الـ 20% من الطلبة الأوائل على الدفعة مع معدل تراكمي لا يقل عن 3,2 /على مقياس 4,0/ أو ما يعادلها.

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متطلبات اللغة الإنجليزية - اختبار التوفل /TOEFL/ عبر الإنترنت: الحصول على مجموع درجات لا يقل عن 90 مع تحقيق 20 درجة فما فوق في كل قسم وضمن جلسة واحدة، أو شهادة الآيلتس الأكاديمي /IELTS/: بمعدل لا يقل عن 6,5 درجة مع تسجيل 6 درجات فما فوق في كل قسم وضمن جلسة واحدة.

اختبار تقييم الخريجين /GRE/ - اختياري: تعتبر نتيجته العامة بمثابة ميزة إضافية يتم أخذها بالاعتبار عند تقييم المتقدمين.

بيان الغرض من الدراسة.

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- برامج الدكتوراه : متطلبات الشهادة الجامعية: شهادة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.

متطلبات كشف الدرجات: أن يكون الطالب ضمن الـ 20% من الطلبة الأوائل على الدفعة مع معدل تراكمي لا يقل عن 3,2 /على مقياس 4,0/ أو ما يعادلها.

متطلبات اللغة الإنجليزية - اختبار التوفل /TOEFL/ عبر الإنترنت: الحصول على مجموع درجات لا يقل عن 90 مع تحقيق 20 درجة فما فوق في كل قسم وضمن جلسة واحدة، أو شهادة الآيلتس الأكاديمي /IELTS/: بمعدل لا يقل عن 6,5 درجة مع تسجيل 6 درجات فما فوق في كل قسم وضمن جلسة واحدة.

اختبار تقييم الخريجين /GRE/ - إختياري: تعتبر نتيجته العامة بمثابة ميزة إضافية يتم أخذها بالاعتبار عند تقييم المتقدمين.

بيان الغرض من الدراسة.

بيان البحث العلمي.