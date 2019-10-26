فندق "ألوفت دبي ساوث" يرفع جاهزيته لاستقبال ضيوف معرض إكسبو 2020

أعلنت إدارة فندق "ألوفت دبي ساوث" الذي يتبع لشركة ماريوت الدولية للفنادق، عن رفع الجاهزية في كافة أقسام الفندق تحضيراً لاستقبال ضيوف معرض إكسبو 2020 في دبي العام القادم، ويعتبر فندق "ألوفت دبي ساوث" أول فندق في قلب مدينة دبي للطيران، والفندق الوحيد الذي تم افتتاحه ضمن مشروع التطوير الرئيسي لدبي الجنوب.

هذا ويتمتع فندق ألوفت دبي ساوث بموقع بارز في مشروع دبي الجنوب بالقرب من موقع إكسبو 2020، والذي يُعتبر أكبر مركز رائد للتجارة العالمية والأعمال والطيران، وقد تم تصميم مشروع دبي الجنوب ليكون ملائماً للسكن والعمل والاستثمار، إذ يقع على مقربة من المنطقة الحرة في جبل علي وميناء جبل علي البحري، ومن مطار آل مكتوم الدولي والمنطقة اللوجستية ومجمع الأعمال.

وحول رفع الجاهزية في أقسام الفندق قال أديتيا راجارام، المدير الإداري لشركة رادار القابضة، الشركة المالكة لفندق "ألوفت دبي ساوث": "نحن متواجدون في وجهة ستصبح قريباً مركزاً إقليمياً للشركات والأعمال الضخمة، ونحن على ثقة من أن عام 2020 سوف يكون عام النجاح لفندق "ألوفت دبي ساوث"، حيث نخطط لترتيب استراتيجيات عمل جديدة مع عملائنا من الشركات، والتي من شأنها رفع سويّة العمل لتلبية متطلبات السوق خلال فترة معرض إكسبو 2020، وإن هدفنا هو توفير الراحة لآلاف المقيمين والزوار الذين سوف يشاركون في المعرض".

وأضاف راجارام: " نحن على اتصال مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات مخصصة لضيوف معرض إكسبو 2020، مثل توفير خدمات النقل المجاني لزوار المعرض من المقيمين في الفندق وغير المقيمين، ولدينا خطة ليكون الفندق منصة لإصدار التذاكر للدخول السريع إلى المعرض، وسوف نطلق حزم عروض إقامة تروّج لشعار إكسبو 2020 التنقل والاستدامة والفرص".

وفي سياق متصل صرّحت ألين واتسون، المدير العام لفندق "ألوفت دبي ساوث": "اكتسب فندق "ألوفت دبي ساوث" سمعة طيبة منذ افتتاحه العام الماضي، كونه الوجهة المثالية لعقد اجتماعات العمل وتنظيم الفعّاليات ضمن منطقة دبي الجنوب في مجمعات الأعمال، وقد استقبلنا شخصيات مهمة وبارزة وتركنا انطباعاً ايجابياً لدى ضيوفنا، ومع دخولنا العام الثاني من التشغيل، نحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز حضورنا في السوق واستقبال المزيد من المسافرين من رجال الأعمال والسياح، وبفضل موقعنا الاستراتيجي سوف يعج فندقنا بالعمل تحضيراً لاستقبال ضيوف معرض إكسبو 2020"

الجدير ذكره أن فندق "ألوفت دبي ساوث" يستقطب المقيمين الجدد في مشروع دبي الجنوب، والذي يضم أكثر من 15000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الأفراد العاملين في مطار آل مكتوم الدولي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والمنطقة اللوجستية القريبة التي تضم مركزE-Z Dubai المدمج للتجارة الإلكترونية والبالغ مساحته 920,000 متر مربع ، وقد تم تصميم فندق" ألوفت دبي ساوث " بما يتوافق مع متطلبات المسافرين العالميين، ليوفر تجربة فندقية عصرية مع مرافقه التي تشمل آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا.