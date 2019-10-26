سباق دبي القابضة العمودي "سكاي رَن 2019" يحقق أرقام قياسية جديدة

علنت دبي القابضة أسماء الفائزين في سباق دبي القابضة العمودي الرسمي "سكاي رَن" لعام 2019 “الذي أقيم أمس في مبنى "جميرا أبراج الإمارات" بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للجري العمودي، وجولة السباقات العمودية العالمية ومجموعة جميرا و"تاليس فيتنس".

وشهد سباق هذا العام رقماً قياسياً جديداً سجّله بيوتر لوبودزينسكي من بولندا الذي نجح في صعود 52 طابقاً أي ما يعادل 1,334 درجة سلالم للوصول إلى قمة مبنى "جميرا أبراج الإمارات" الشهير في 6 دقائق و55 ثانية، أي أقل بـ14 ثانية من الرقم الذي سجّله في الدورة السابقة (7 دقائق و9 ثوانٍ). وأنهت سوزان والشام الدورة السادسة عشرة من السباق الخيري خلال 8 دقائق و3 ثوانٍ، متفوقة على رقمها في النسخة السابقة بفارق 13 ثانية (8 دقائق و16 ثانية).

وقطع الإيطالي جيوفاني بوتينزا البالغ من العمر 75 عاماً السباق مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في تاريخ السباق، بعدما أكمل دورته الأولى في 12 دقيقة و19 ثانية ثم أنهى الدورة الثانية في 13 دقيقة و32 ثانية واختتم دورته الأخيرة في 13 دقيقة و10 ثوانٍ، بمتوسط إجمالي بلغ 13 دقيقة. أما المتسابقة اليابانية هيروكو شينزاتو اليابانية، البالغة من العمر 75 عاماً، فقطعت السباق في 17 دقيقة و13 ثانية.

وفي هذه المناسبة، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة: "نحن فخورون بهذه النسخة الأكثر نجاحاً في تاريخ سباق دبي القابضة سكاي رَن، من حيث الأرقام المحققة من جانب العدائين، وعدد المشاركين من الرجال والإناث محلياً ودولياً، الأمر الذي يرسّخ مكانة دبي على خارطة هذه السباقات العالمية".

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"نيابة عن زملائي في دبي القابضة، أهنئ جميع المتسابقين على أدائهم الاستثنائي والروح الرياضية العالية التي أظهروها في السباقصباح هذا اليوم. ونود أن نتقدم بتهنئة خاصة للفائزين والفائزات ونشيد بالانجازات الجديدة و بالمستوى الرائع الذي أبدوه والذي شكّل حافزاً ومصدر إلهام للجميع للمثابرة والتحدي لبلوغ آفاق جديدة. كما أود أن أشكر جميع الرعاة وشركاؤنا الذين كان لهم دور رئيسي في نجاح هذا الحدث"

وتعليقاً على السباق اليوم، قالت مارينو جياكوميتي، رئيسة "الاتحاد الدولي للجري العمودي: " سعدنا بفوز بطلي العالم لجولة السباقات العمودية مرةً جديدة مما يضمن لهم الوصول إلى نهائيات جولة السباقات العمودية بكل ثقة وعزيمة. نشعر بالفخر بكون رياضيّ النخبة من جولة السباقات العمودية قد حصدوا معظم المراكز الأولى للسباق، ويدهشنا تخطي عدد الجنسيات المشاركة بالسباق إلى أكثر من 50 جنسية لعدائين محليين ودوليين."

وأضافت: " نشكر دبي القابضة على التنظيم المميز، ونتطلع لسباق عام 2020 ضمن روزنامة جولة السباقات العمودية بحيث يعتبر سباق دبي القابضة العمودي الوحيد الذي يمثل منطقة الشرق الأوسط، وهو بمثابة نقطة الوصل بين فعالياتنا الرياضية في الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي."

وشهد السباق العمودي الرسمي الوحيد من ضمن فعاليات "تحدي دبي للّياقة 2019"، شهر الفعاليات والأنشطة الرياضية الذي ينتظره الجميع، رقماً قياسياً من حيث حجم المشاركة، إذ تنافس فيه 500 متسابق على صعود 265 متر لبلوغ قمة مبنى "جميرا أبراج الإمارات". ويصنّف السباق كخامس أعلى سباق عمودي لتسلق ناطحات السحاب في العالم وسباق الجري العمودي الرسمي الوحيد في الشرق الأوسط. وكونه أحد السباقات الرسمية في جولة السباقات العمودية العالمية، فإنّ سباق دبي القابضة العمودي سكاي رَن يرسخ مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية حيث ينضم إلى مجموعة من السباقات العمودية المرموقة في أشهر مدن العالم مثل نيويورك ولندن وباريس وميلانو وسيول وبكين وشنغهاي وأوساكا وهونج كونج.

فيما يلي أسماء المتسابقين والفرق الفائزة بسباق دبي القابضة العمودي "سكاي رَن 2019":