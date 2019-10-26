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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 26 أكتوبر 2019

بالصور| تحدي فيرست غلوبال العالمي للروبوتات في دبي

انطلقت في دبي بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي “تحدي فيرست غلوبال” وتتواصل فعالياتها أربعة أيام بمشاركة أكثر من 1500 متنافس من 191 دولة في حدث هو الأكبر عالمياً في مجال الروبوتات ينظم للمرة الأولى في المنطقة.

ويعكس تنظيم تحدي “فيرست غلوبال” في دبي، الموقع الريادي لدولة الإمارات في تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات العالمية ودورها المحوري في تعزيز الجهود الدولية لتوظيف التكنولوجيا المستقبلية في دعم وبناء قدرات المواهب الشابة وتحفيز أصحاب العقول اللامعة والأفكار الاستثنائية لابتكار أفضل الحلول للتحديات التي يواجهها العالم في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وانطلقت المنافسات التأهيلية للبطولة، صباح يوم الجمعة، وتمتد حتى مساء اليوم السبت في “فستيفال أرينا” الذي تم إعداده خصيصاً لاستقبال الفرق المتنافسة، حيث يضم الموقع مناطق مخصصة لإعداد الروبوتات وتجهيزها قبل الدخول إلى منطقة المنافسة.

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ويركز تحدي “فيرست غلوبال” على نجاح الفرق المتنافسة في تطوير روبوتات قادرة على أداء مجموعة من المهام تشكل حلولاً داعمة للجهود العالمية الهادفة إلى حماية المحيطات وتنظيفها من ملايين الأطنان من النفايات ومصادر التلوث التي تؤثر سلباً على الحياة البحرية وعلى صحة الإنسان حول العالم.

ويشهد يوم الأحد تنظيم المنافسات الإقصائية بين الفرق التي نجحت في الوصول إلى المرحلة النهائية، ليتم بعدها إعلان أسماء الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز عليها، واختتام فعاليات البطولة.

الصور التالية التي نشرتها غلف نيوز تسلط الضوء على جانب من منافسات هذا التحدي.