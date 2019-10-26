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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 26 أكتوبر 2019 بالصور| أكبر حصة تدريبية في دبي يقود نجم اللياقة البدنية على Instagram جو ويكس عرضاً في دبي لدخول سجل غينيس العالمي للأرقام القياسية اليوم السبت. يقام هذا الحدث خلال مسابقة تحدي اللياقة البدنية السنوية في دبي ويستهدف أكبر حصة تدريبية عالية الكثافة في العالم في سكاي دايف دبي، بحسب غلف نيوز.

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