في إطار فعاليات مهرجان برلين.. اليمن يفوز بجدارة بجائزة أفضل وجهة عالمية للسياحة التراثية

بارك وزير السياحة اليمني الدكتور محمد قباطي، فوز اليمن بجدارة بجائزة أفضل وجهة عالمية للسياحة التراثية.
وجاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لوزير السياحة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكتب وزير السياحة: "مبروك لوطننا المكلوم اليمن لفوزه بجدارة بجائزة أفضل وجهة عالمية للسياحة التراثية والتي سيتم تسليمها له في 5 مارس/آذار 2020 في إطار فعاليات مهرجان برلين الدولي للسياحة والسفر وضمن أعمال مؤتمر قادة السياحة والطيران العالمي والندوة الدولية حول تأثير السياحة_على الاقتصاد العالمي!".
وهنأ ناشطون وزير السياحة بهذه المناسبة الفريدة من نوعها وقالوا: "فوز اليمن بالجائزة نتاج لجهود مكثفة وعمل دؤوب في المحافل الدولية ومنظمات السياحة العالمية لوزير السياحة. إنجاز يشكر عليه في هذا الوقت الصعب الذي يمر به الوطن"
">October 25, 2019
مبروك لوطننا المكلوم #اليمن لفوزه بجدارة بــ #جائزة_أفضل_وجهة_عالمية_للسياحة_التراثية، والتي سيتم تسليمها له في ٥مارس٢٠٢٠م في إطار فعاليات #مهرجان_برلين_الدولي_للسياحة_والسفروضمن أعمال #مؤتمر_قادة_السياحة_والطيران_العالمي و#الندوة_الدولية_حول_تأثير_السياحة_على_الاقتصاد_العالمي! pic.twitter.com/4FaLoiIW16— د. محمد قباطي (@drqubaty)
مبروك لوطننا المكلوم #اليمن لفوزه بجدارة بــ #جائزة_أفضل_وجهة_عالمية_للسياحة_التراثية، والتي سيتم تسليمها له في ٥مارس٢٠٢٠م في إطار فعاليات #مهرجان_برلين_الدولي_للسياحة_والسفر وضمن أعمال #مؤتمر_قادة_السياحة_والطيران_العالمي و #الندوة_الدولية_حول_تأثير_السياحة_على_الاقتصاد_العالمي! pic.twitter.com/4FaLoiIW16— د. محمد قباطي (@drqubaty) October 25, 2019