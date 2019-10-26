"خليفة الإنسانية" تطلق برنامجاً طبياً جديداً في مستشفى الشيخ خليفة بسيشل

أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية برنامج الخدمات الطبية الجديدة واستقبال طاقم الأطباء الجدد في مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مقاطعة بيرسيرفانس بجمهورية سيشل.

وقام سعادة أحمد سعيد النيادي القائم بأعمال سفارة الدولة في سيشل يرافقه معالي جان بول آدم وزير الصحة في جمهورية سيشل باطلاق برنامج الخدمات الطبية الجديد بتكلفة بلغت حوالي 5 ملايين درهم.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن هذه المكرمة من قيادتنا الرشيدة تأتي استكمالًا لمسيرة الخير الذي تتبناه المؤسسة تجاه الأشقاء والأصدقاء في العديد من دول العالم.

وأضاف المصدر أن هذه المبادرة الإنسانية - الطبية التي نفذتها مؤسسة خليفة الإنسانية في جمهورية سيشل ستساعد كثيراً في تحسين الخدمات الطبية وتقديم العلاج الطبي المتطور لعدد كبير من المرضى هناك.

من جهته قال القائم بأعمال سفارة الدولة في فكتوريا خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة الصحة في المستشفى إن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية افتتحت قبل عامين مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتكلفة قاربت 32 مليون درهم بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بهدف تقديم المساعدات الطبية ودعم القطاع الصحي في جمهورية سيشل.

وأوضح النيادي أن المؤسسة قامت بتعيين طاقم أطباء متخصصين مشهود لهم بالكفاءة من دول مختلفة مؤخراً عن طريقة شركة طبية دولية، مؤكداً اهتمام دولة الإمارات بدعم القطاع الصحي في الجزيرة .

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وكانت مؤسسة خليفة الإنسانية افتتحت عدداً من الأقسام والخدمات الطبية الجديدة في المستشفى مثل قسم أمراض النساء التخصصية برئاسة الدكتورة تاتيانا بلاغوفيتش من صربيا وهو قسم يهدف لعلاج أمراض النساء وتعزيز صحة النساء في سيشل.

وتضمنت الخدمات الطبية الجيدة خدمات التوليد التخصصي، قسم أخصائي التخدير وخدمات العناية المكثفة وخدمات الطب الوقائي والاجتماعي.

وثمن وزير الصحة في جمهورية سيشل الخدمات الطبية الجليلة التي قدمتها دولة الإمارات ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية لسيشل على مدى الثلاثين عاما الأخيرة ابتداء من مركز الشيخ خليفة التخصصي وصولاً إلى المستشفى العائلي في مقاطعة بيرسيفرانس.

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وأكد معالي جان بول آدم على متانة العلاقات التي تجمع سيشل ودولة الإمارات في العديد من المجالات التي قدمت فيها الإمارات أياديها البيضاء لسيشل في أوقات عصيبة أسهمت في حلحلة الكثير من مشكلات الجزيرة فيما مضى.

وأوضح أن الإمارات قدمت الكثير في القطاع الصحي واهتمت بجلب الكادر الطبي المتميز في تخصصات لم تكون موجودة في البلاد من قبل، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع الإمارات إلى أعلى مستويات خدمة لشعبي البلدين.