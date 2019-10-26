قرقاش: الجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية لتوحيد الصف اليمني تاريخية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم السبت، أن الجهود الخيّرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتوحيد الصف اليمني تاريخية.

وكتب معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر": "المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول الى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية، من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه، اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف".

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