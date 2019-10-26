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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 26 أكتوبر 2019

بالصور| جاغوار إس في آر تصل إلى الإمارات

تتميز سيارة SVR من الخارج بحصولها على غطاء محرك يحتوي على فتحات تهوية، وشبك أمام أكبر في الحجم، وزودت بـ صادمين أمامي وخلفي جيدين، وبالتأكيد تم التركيز على تزويد هذه السيارة بعدد كبيرة من فتحات التهوية ومن الاضافات التي تزيد من قدر الديناميكية الهوائية في هذه السيارة تضمنت تخفيض ارتفاعها عن الأرض مقارنة مع الطراز الأساسي.

وعمل قسم العمليات الخاصة SVO لدى شركة جاكوار على تصميم وبناء سيارة SVR، وخفضت من وزنها ليبلغ تقريباً 2,007 كيلوغرام ، وحصلت هذه السيارة على اطارات قياس 21 إنش أو 22 إنش محاطة بـ عجلات بيرللي بي زيرو خاصة بهذه السيارة .

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تعتمد جاكوار SVR على محرك V8 سعة 5 لترات مع سوبرتشارجد يصدر منه قوة 542 حصان و 680 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل مع غير أوتوماتيكي ZF من 8 سرعات، لتتسارع سيارة الأداء العالي التي تعمل بنظام دفع رباعي من 0 إلى 100 كم/س في 4.3 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 283 كم/س محددة الكترونياً .

يبلغ سعر السيارة في دولة الإمارات 465 ألف درهم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.