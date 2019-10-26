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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 26 أكتوبر 2019 بالصور| نهائي بطولة العالم لرفع الأثقال “ديدليفت” في دبي شهدت دبي نهائي تحدي كسر الرقم القياسي لبطولة العالم “ديدليفت” في رفع الأثقال لأكثر من 500 كغ، الحدث من تنظيم “ألتيميت سترونغ مان”، حيث شارك عدد كبير من أبطال العالم واستعرضوا قوتهم الخارقة وقدرتهم على التحمّل. فيما يلي نظرة على أحداث هذه المسابقة العالمية بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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