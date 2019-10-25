تفاهم بين «الشارقة للبحوث» و«الأكاديمية المصرية للبحث العلمي»

أحمد القاضي (القاهرة)

وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المصرية للبحث العلمي، وذلك على هامش معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.

وقال نهيان الفلاسي، مدير العلاقات الحكومية بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: إن الهدف من المذكرة هو توسيع التعاون مع الجانب المصري من أجل مستقبل تكنولوجي أفضل للبلدين.

وقال لـ«الاتحاد» إن مجمع الشارقة يعمل على تبادل الثقافة التكنولوجية بين الإمارات ومصر، مضيفاً أن اهتمام مصر وقيادتها بالبحث العلمي بدأ يأتي ثماره، ويتمثل في هذا المعرض العلمي للابتكار، والذي يضم العديد من النماذج المشرفة، وغيره من المبادرات التي تدعو إلى النهوض بالبحث العلمي، ولهذا حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مشاركة مصر في تطوير الابتكار والبحث العلمي في جميع المجالات.

ودعا الفلاسي المؤسسات العلمية المصرية إلى أن تتخذ من مجمع الشارقة للبحوث والابتكار مقراً لأعمالها، ليكون منصة لها لدخول الأسواق الخليجية والمجاورة، بالإضافة إلى تأسيس شراكات استراتيجية مع مراكز البحث العلمي المحلية والعالمية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

ويعمل مجمع الشارقة كحلقة وصل بين المستثمرين والقطاع الخاص من ناحية، وبين الأكاديميين من ناحية أخرى، فهي تساعد الباحثين حتى تخرج أفكارهم إلى النور ويمكن تطبيقها عملياً، والاستفادة منها مالياً واقتصادياً. وخلال الفترة الحالية يهدف مجمع الشارقة حالياً إلى توظيف التكنولوجيا لإيجاد حلول فعالة لمواجهة تحديات المياه والطاقة المتجددة، والبيئة الرقمية والهندسة المعمارية، لبناء مستقبل آمن ومستدام، وذلك من خلال استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي، وتطوير مجموعة من المصانع الذكية. ويركز المجمع كذلك على بناء مصانع ذكية معتمدة على التقنيات الحديثة لمحاكاة الثورة الصناعية الرابعة، تلك الثورة التي تقوم على دمج التقنيات الرقمية بالصناعة في العديد من المجالات، بالاعتماد على تقنيات الأبعاد الثلاثية، والروبوتات المتقدمة، والمركبات ذاتية القيادة.