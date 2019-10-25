عبدالله آل حامد: الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً لاستئصال شلل الأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال، أن ما يدعونا للفخر أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً متطوراً يحتذى به في العالم لاستئصال مرض شلل الأطفال ومكافحة الإصابة به، وكانت وما زالت جزءاً رئيساً في صنع عالم خال من مرض شلل الأطفال.

وأوضح معاليه، أن دولة الإمارات كانت سباقة في دعم الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان لدعمه اللامحدود الأثر الكبير والنتائج العظيمة التي امتدت لمنح تطعيم الملايين من الأطفال في العالم ضد مرض شلل الأطفال.

وأضاف معاليه: إن الدولة منذ عام 1993 تم إعلانها من قبل منظمة الصحة العالمية خالية من شلل الأطفال، مؤكداً أن في إطار حرص القيادة الرشيدة على القضاء على هذا المرض داخل الدولة، نواصل الجهود إيماناً منا بأن الوقاية خير من العلاج لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد مرض شلل الأطفال، والتي تتضمن توفير تطعيمات شلل للأطفال والرقابة والتقصي ضد المرض.