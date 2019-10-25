«طب الأسنان الرقمي» في «التجميلي الدولي»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر طب الأسنان التجميلي الدولي، والذي يقام خلال يومي 25 – 26 أكتوبر 2019 في فندق الشاطئ روتانا أبوظبي.

ويعد هذا المؤتمر حدثاً متخصصاً يستقطب كبار أطباء الأسنان وأخصائي التركيبات البدلية والخبراء والعاملين في مجال طب الأسنان التجميلي من المنطقة والعالم.

كما يوفر الحدث منصة علمية مرموقة لمناقشة العديد من الموضوعات الملحة في مجال طب الأسنان التجميلي، إضافة إلى الكشف عن أبرز التقنيات والمستجدات العالمية والإجراءات الجراحية وغير الجراحية المستخدمة في طب الأسنان التجميلي.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعالية 250 زائراً ومشاركاً من داخل دولة الإمارات وخارجها.

في حين تضم أجندة المؤتمر 12 جلسة علمية يقدمها 12 متحدثاً بارزاً من المنطقة والعالم ممن سيشاركون بأفكارهم وآرائهم حول أهم التطورات التي وصل إليها قطاع طب الأسنان التجميلي.

ويناقش المؤتمر موضوعات حول التواصل مع المريض لتحقيق النتائج الجمالية في العصر الرقمي، والعزل بالحاجز المطاطي وأهميته للوصول إلى الترميمات الخزفية، وسير العمل الرقمي في طب الأسنان التجميلي، والترميمات الجمالية المباشرة المبسطة والمتقنة، وأسس زراعة الأسنان الفورية لكامل الفك مع إجراء الترميمات المصاحبة، والتصميم المبتكر لزراعة الأسنان لنتائج أكثر جمالاً، والانسداد الرقمي والنموذج العصبي العضلي، وأساليب العلاج في الكشف عن محيط المخاط حول الزراعات السنية: آخر التطورات، والتقنيات المتطورة في إعادة تأهيل الوجه والفكين.

ويأتي المؤتمر في وقت غيّرت فيه التطورات التكنولوجية بشكل أساسي من مهنة وممارسات طب الأسنان التجميلي.

وأصبح اليوم طب الأسنان الرقمي في طليعة التكنولوجيا في صناعة طب الأسنان، فضلاً عن اتجاهات طب الأسنان الرقمية الجديدة مثل زراعة الأسنان بمساعدة الكمبيوتر، والليزر والتصوير داخل الفم والتصوير خارج الأسنان والتي تجعل من طب الأسنان أسهل وأسرع وأكثر فعالية للمرضى والأطباء على حد سواء.

وقال الدكتور وائل آت، رئيس المؤتمر، أستاذ في جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأميركية: «يهدف مؤتمر طب الأسنان التجميلي في دورته الثانية إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات في مجال طب الأسنان التجميلي.

وتركز أجندة المؤتمر على الطلاب وفنيي المختبرات وممارسي طب الأسنان السريري والخبراء في هذا المجال ممن يسعون إلى مواكبة التطورات، ومعرفة آخر التقنيات المستخدمة في تجميل الأسنان.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر طب الأسنان التجميلي الدولي: « يوفر المؤتمر منصة علمية متخصصة لتبادل المعارف وأحدث التطورات والبحث في أهم موضوعات طب الأسنان التجميلي».