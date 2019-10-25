«التربية» ترفض الطلبات الورقية لصرف مكافآت معلمي الاحتياط

دينا جوني (دبي)

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها لن تستقبل أي معاملة ورقية لصرف مكافآت معلمي الاحتياط، موجّهة للإدارات المدرسية إلى ضرورة استخدام النظام الإلكتروني في تقديم الطلبات، وتتم الاستعانة بمعلمي الاحتياط لتغطية الشواغر أثناء العام الدراسي في حال غياب أو عدم وجود المعلم الأساسي، ويطبق نظام المكافأة المالية لمعلمي الاحتياط في مدارس الإناث والذكور وفقاً للأحكام في القرار الوزاري رقم (209).

وعمّم قطاع العمليات المدرسية على مديري المدارس الحكومية ورياض الأطفال رسالة تفيد بأنه بالتواصل مع الميدان التربوي تبين إرسال طلبات ورقية من دون استخدام النظام الإلكتروني، وذلك لصرف مكافآت معلمي الاحتياط، لافتاً إلى أن الإدارات تعلل ذلك بوجود صعوبة في استخدام النظام ومواجهة مشاكل فنية.

وأبلغت وزارة التربية المعنيين بتوجيه من يلزم بضرورة الالتزام باستخدام النظام الإلكتروني علماً بأنه لن يتم تسلم أية معاملات ورقية متعلقة بصرف مكافآت معلمي الاحتياط.

وتُدفع مكافأة معلمي الاحتياط من الميزانية المعتمدة لوزارة التربية والتعليم، علماً بأن عدد الحصص لمعلمي الاحتياط يشترط ألا يزيد على 30 حصة أسبوعياً للمواد الدراسية و5 أيام عمل لرياض الأطفال.

ويصرف لمعلم الاحتياط في رياض الأطفال 500 درهم عن كل يوم عمل علماً بأن الحدّ الأعلى للنصاب الأسبوعي هو خمسة أيام، ويخصص لمواد الأنشطة 100 درهم عن كل حصة، و120 درهماً لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية والعلوم الصحية ومهارات الحياة، و150 درهماً لجميع المواد الدراسية باللغة الإنجليزية، منها الرياضيات والعلوم ومواد مشاريع من الفئة (ب) وغيرها.

وحددت الوزارة في اللائحة التنظيمية لنظام مكافأة معلمي الاحتياط 14 حالة يمكن فيها طلب معلم احتياط منها: الإجازة المرضية التي تزيد على أسبوع، والمنتهية خدماتهم خلال العام الدراسي، وإيقاف الموظف احتياطياً بناءً على توصية لجنة المخالفات أو الجهات القانونية الأخرى، والمشاركة في برنامج تدريبي داخل الدولة أو خارجها لمدة تزيد على خمسة أيام عمل، ومن الحالات أيضاً إجازات العدة والوضع ومرافقة مريض وأداء امتحان وإجازة الحج.

وحددت الوزارة 8 مهام للإدارات المدرسية لتنفيذ اللائحة المتعلقة بمعلمي الاحتياط منها: التأكد من توافق الشواغر مع الحالات الواردة في اشتراطات طلب معلم احتياط، والتأكد من عدم وجود زيادات في التخصصات المطلوبة، واختيار المعلم من قائمة الأسماء المتاحة في قاعدة البيانات، ورفع الطلب إلى مدير النطاق، وتقييم واعتماد أداء معلمي الاحتياط بعد مضي أسبوع على التكليف وبعد الانتهاء من المهمة، ورفع التقييم إلى مدير النطاق والقطاع.