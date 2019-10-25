دبي(الاتحاد) استعرض العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، أمام وفد من الشرطة الفرنسية، الرؤية الاستشرافية، خلال السنوات القادمة، واستراتيجية المركز والمبادرات الإبداعية التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي، موضحاً أن المركز تعمل فيه كفاءات تخصصية في العديد من المجالات الأمنية، والبحثية، والاستشرافية، وعلوم المستقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة دبي تُطلع نظيرتها الفرنسية على تجربتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.