«دبي للقرآن الكريم» تستعرض استعداداتها لانطلاق مسابقة الشيخة فاطمة

دبي (وام) عقدت وحدة العلاقات العامة بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعاً موسعاً مع مشرفي المجموعات والمتطوعين والمتطوعات للدورة الرابعة لمسابقة «الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث» التي ستبدأ فعالياتها من 2 إلى 9 نوفمبر المقبل بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي.

ترأس الاجتماع الذي خصص للوقوف على آخر الاستعدادات وجاهزية فرق العمل واستعراض المقترحات والملاحظات، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بحضور خالد حسن المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة.

ورحب المستشار إبراهيم محمد بوملحة في بداية اللقاء بالمتطوعين والمتطوعات، وتمنى لهم النجاح والتوفيق في خدمة ضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة من الحافظات لكتاب الله اللواتي سيتنافسن في هذه المسابقة الدولية التي تحمل اسم «أم الإمارات».

كما ثمن دور المتطوعين، حيث ساهمت الجائزة بشكل كبير في ترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع، وأشار إلى أن الجائزة، وبعد 23 عاماً من العطاء أضحت رمزاً قرآنياً يحتذى به.

من جانبه، نقل خالد المرزوقي تحيات المهندس سامي قرقاش عضو اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وحدة العلاقات العامة وتمنياته للجميع بالتوفيق، وطلب من جميع المتطوعين الاستعداد للقيام بواجبهم على أكمل وجه.

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